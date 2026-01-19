蕭邦鋼琴大賽雙獎肯定 王紫桐3月登國家音樂廳獻藝

來自內蒙古的王紫桐在蕭邦鋼琴大賽同時獲第三名及最佳奏鳴曲獎。（鵬博藝術提供）

去年甫結束的蕭邦鋼琴大賽幾乎是華人面孔天下，其中同時獲第三名及最佳奏鳴曲獎的王紫桐，為此次大賽帶來細膩精緻的女性視野。來自內蒙古的王紫桐因比賽獲獎，知名度大增，也將於3月3日在台北國家音樂廳舉行鋼琴獨奏會，曲目包括讓她奪得最佳奏鳴曲獎的《第二號鋼琴奏鳴曲》。

王紫桐1999年出生於鋼琴教育世家，現於波士頓新英格蘭音樂學院攻讀研究生學位，師從鄧泰山教授。她曾就讀於中央音樂學院附小與附中，師從常樺教授與盛原教授，隨後以全額獎學金進入柯蒂斯音樂學院深造，師從劉孟捷教授以及已故的埃莉諾．索科洛夫教授。王紫桐亦副修歷史演奏實踐，研習大鍵琴演奏，並於賓夕法尼亞大學修讀哲學。跨領域的學習經驗拓展她的藝術視野，並促成其參與由平諾克主辦之歷史演奏實踐大師班，進行公開展示與音樂交流。

廣告 廣告

王紫桐以真誠深刻的音樂表達、精湛的技巧與細膩的情感掌控力、成熟而富有思想深度的詮釋，持續贏得國際樂壇高度關注。她在國際鋼琴大賽中屢獲佳績，不過成長過程中曾長達4年刻意與比賽保持距離，以釐清比賽在自身藝術道路中的意義。之後她重回比賽舞台，希望透過比賽拓展視野、感受氛圍，並享受其中的過程。

王紫桐1999年出生於鋼琴教育世家，現於波士頓新英格蘭音樂學院攻讀研究生學位。（鵬博藝術提供）

面對此次蕭邦大賽，她格外從容：「如果能進入第二輪，對我而言已是戰勝過去的自己。比賽的過程中，我不斷挖掘自我，也讓自己在舞台上變得更勇敢。透過這個舞台重新認識自己，發現自己的心理素質比想像中更強大。希望在這裡所感受到的一切，都能成為我生命的一部分，陪伴我面對未來的演奏生涯。」

她特別感謝此次一同參賽的鋼琴家朋友們：「我珍貴的朋友們讓我並未感受到過於強烈的競爭壓力。在高壓的比賽環境中，彼此展現的尊重，以及互相鼓勵、為對方加油的時刻，都是極為難忘的回憶。」

劉孟捷教授與鄧泰山教授皆為王紫桐音樂學習歷程中極為重要的恩師。她表示：「多年來，劉老師給予我如家人般的愛護，他對我性格與音樂表達的深刻理解，總能在關鍵時刻啟發我；而鄧老師對聲音色彩的極致追求，以及他強大的共情能力、對音樂的熱愛與執著，也在心理層面上給予我莫大的支持。」

王紫桐分享她對舞台的感受：「現場演出始終具有一種無可取代的魅力，你永遠不知道下一刻會發生什麼，而正是這份未知帶來高度的興奮感。每一次演奏，都是與觀眾之間的能量交流，也讓我透過音樂更加認識自己、忠於自己，並在其中不斷衡量與拓展自身的極限。」

【第19屆國際蕭邦鋼琴大賽銅獎暨最佳奏鳴曲獎得主－王紫桐鋼琴獨奏會】

3月3日 (二) 19:30 國家音樂廳

演出曲目：

蕭邦：降A大調幻想波蘭舞曲，作品61

F. Chopin: Polonaise Fantaisie in A-flat major, Op. 61

舒曼：大衛同盟舞曲，作品六

R. Schumann: Davidsbündlertänze, Op. 6

－中場休息－

蕭邦：降b小調第二號鋼琴奏鳴曲，作品35

F. Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-flat minor, Op. 35

蕭邦／李斯特：願望，作品74之1

F. Chopin / F. Liszt: The Wish, Op. 74, No. 1

蕭邦／李斯特：我親愛的，作品74之12

F. Chopin / F. Liszt: My Darling, Op. 74, No. 12

李斯特／布梭尼：選自莫札特歌劇《費加洛婚禮》兩個主題的幻想曲，S. 697

F. Liszt / F. Busoni: Fantasy on two themes from Mozart`s opera "Figaro`s Wedding",

S. 697

更多鏡週刊報導

法式浪漫3月降臨！ 大提琴家卡普松攜手金獎搭檔再度訪台

看完《橫衝直闖》主動call甜茶站台 「鋼鐵人」認證：他是表演天才

東野圭吾小說首度動畫化 《祈念之樹》黃金陣容灌注奇幻療癒力