蕭邦鋼琴大賽雙獎肯定 王紫桐3月登國家音樂廳

《王紫桐鋼琴獨奏會》3月3日臺北國家音樂廳登場，第19屆蕭邦鋼琴大賽雙獎肯定得主王紫桐來臺，除演出奪得最佳奏鳴曲獎的蕭邦《降b小調第二號鋼琴奏鳴曲》，展現精湛技巧與對音樂的真誠表達，還有蕭邦《降A大調幻想波蘭舞曲》、舒曼《大衛同盟舞曲》等必聽曲目。

主辦單位鵬博藝術表示，2015年國際蕭邦鋼琴大賽，幾乎是華人面孔天下，其中同時獲第3名及最佳奏鳴曲獎的王紫桐，呈現細膩精緻的女性視野，知名度因此大增。 王紫桐以真誠深刻的音樂表達、精湛的技巧與細膩的情感掌控力、成熟而富有思想深度的詮釋，持續贏得國際樂壇高度關注。

鵬博藝術指出，王紫桐來自內蒙古，出身鋼琴教育世家，現於波士頓新英格蘭音樂學院攻讀研究生學位，師從鄧泰山。她曾就讀於中央音樂學院附小與附中，師從常樺與盛原，隨後以全額獎學金進入柯蒂斯音樂學院深造，師從劉孟捷以及已故的埃莉諾．索科洛夫（Eleanor Sokoloff）。

王紫桐表示，劉孟捷對她如家人愛護，非常了解她的性格與音樂的表達，總能在關鍵時刻啟發她，鄧泰山則是對聲音色彩有著極致追求，老師對音樂的熱愛與執著，在心理層面上給了她莫大支持。

王紫桐指出，現場演出始終具有一種無可取代的魅力，你永遠不知道下一刻會發生什麼，而正是這份未知帶來高度的興奮感。王紫桐認為，每一次演奏，都是與觀眾之間的能量交流，透過音樂，更加認識自己、忠於自己，並在其中不斷拓展自身的極限。

