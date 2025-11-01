蕭邦高級珠寶大獎賽獲殊榮

2025年10月蕭邦隆重慶祝首屆 「高級珠寶大獎賽（Grand Prix de la Haute Joaillerie）」 的舉辦。此盛會匯聚全球最具聲望的高級珠寶品牌，呈獻各自最傑出的創作，並由獨立專業評審團進行評選。

在這場以創意與匠心為榮的盛會中，蕭邦憑藉對高級珠寶藝術的不懈追求與前瞻視野，榮獲 「年度遠見者獎（Visionary of the Year Prize）」。此殊榮頒授予品牌聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele，以表彰她在推動高級珠寶領域持續創新、融合藝術與人文價值的卓越貢獻。