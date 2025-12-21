蕭雅全遭控權勢性騷！神隱半年首度發聲 「偷刪道歉文」疑準備復出

記者宋亭誼／台北報導

導演蕭雅全今年6月遭女導演陳蔚爾控訴，長年對其進行性暗示與權勢性騷擾，蕭雅全事後承認自己的錯誤，公開道歉並宣布全面停工。事隔半年，如今蕭雅全卻被發現已悄悄刪除道歉文，甚至疑似為了復出做準備，引發網友熱議。

蕭雅全近況曝光。（圖／翻攝自蕭雅全臉書）

蕭雅全當時在社群發文道歉，「被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。」坦言因為個人因素而讓其他工作者遭受波及，因此決定停工，「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」現在卻被發現已經悄悄將道歉文刪除。

蕭雅全悄悄刪除道歉文。（圖／翻攝自蕭雅全臉書）

蕭雅全20日迎來58歲生日，時隔半年首度在社群浮出水面，他針對台北車站、中山商圈日前發生的無差別攻擊事件有感而發，感嘆世事無常，同時罕見透露近況。蕭雅全表示，這段時間他回到最純粹的創作狀態，辭去一齣影集的導演與數部電影、短片的監製工作，更婉拒了部分評審邀約、廣告合作，雖然隻字未提此前爆發的性騷擾爭議，但他文中一句「多說無益，我相信時間，時間會讓一切變清晰，只需靜待。」似乎道盡了他對於人生的深刻體悟。

