蕭：向國際傳達台灣值得信賴

副總統蕭美琴（前中）結束訪歐行程，9日清晨搭機返抵台灣。(中央社)

記者康子仁∕台北報導

結束在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年會行程，副總統蕭美琴九日上午搭機返抵國門，在桃園機場發表談話表示，此行代表賴清德總統出席，向國際社會傳達台灣的民主故事與國際責任，強調「台灣是動盪世界中值得信賴的夥伴」。

蕭美琴指出，此次受ＩＰＡＣ邀請，由外交部長林佳龍陪同前往，在歐洲議會舉行的年會「台灣專題」場次中發表演說，向歐洲及多國國會議員、公民團體與媒體分享台灣的民主經驗與自由價值，希望透過交流，讓國際社會對台灣有更深入理解與支持，並進一步強化夥伴合作關係。

蕭美琴提及，ＩＰＡＣ由全球多國及歐洲議會民選議員組成，長期秉持自由、民主理念，持續為台灣的國際參與及台海和平發聲，是台灣堅定的友誼夥伴。蕭美琴說，自己以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，強調台灣不僅是全球高科技製造與民主供應鏈的重要成員，更是負責任的國際夥伴，呼籲各國與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，共同守護區域和平與穩定。

蕭美琴認為，台灣的國際處境長期艱難，充滿不公平與挑戰，但台灣人民始終沒有退縮，因為相信台灣與世界公民一樣，應該擁有參與國際社會的機會。她引用孟子名言「得道者多助」，強調台灣走在正道上，必將獲得更多國際支持與協助。

蕭美琴指出，能在歐洲議會這樣的重要殿堂向世界夥伴傳達台灣的聲音，深感榮幸與感動，「向世界傳遞台灣人民的聲音，是我們的責任；讓世界看到台灣的好、支持台灣，更是我們的使命。」