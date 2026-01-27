蕾哈娜、碧昂絲「世紀復合」傳聞升溫 2大饒舌天王助攻天后和解

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

流行樂壇兩大天后蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé），曾是關係密切的好姐妹，但近年來卻逐漸疏遠，外界甚至形容兩人已成「亦敵亦友」。如今傳出她們的丈夫、饒舌天王Jay-Z與速可達硬漢(A$AP Rocky)正積極居中斡旋，力推兩位天后重啟對話，讓「世紀復合」的可能性再度引發熱議。

蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé），兩人過去曾是關係密切的好姐妹，但近年來卻逐漸疏遠。 (圖／＠beyonce、＠badgalriri IG)

據《RadarOnline》報導，消息人士透露Jay-Z與A$AP Rocky私交甚篤，對彼此間逐漸疏遠的「兄弟情」感到惋惜。兩人坦言，妻子間的緊張關係讓場面尷尬，因此決定設法安排一次「和平會談」，希望能修復昔日的姐妹情。

知情人士透露，碧昂絲對蕾哈娜的態度依舊冷淡，甚至刻意避免同框。據傳碧昂絲認為蕾哈娜背叛了她的信任，而「忠誠」對碧昂絲而言至關重要：「如果你對她忠心，她也會對你忠心到底；但一旦被背叛，她就不會再回頭。」這段心結成為兩人難以和解的關鍵。

報導更指出，雙方關係惡化的導火線之一，可能與蕾哈娜與好萊塢八卦網站「Hollywood Unlocked」創辦人傑森・李Jason Lee的友誼有關。Jason Lee過去曾公開發表對碧昂絲與Jay-Z不友善的言論，甚至在Podcast中暗示掌握兩人的「驚人秘密」，讓矛盾再添火苗。

雖然碧昂絲的發言人並未正面回應兩人是否不合，但相關傳聞已在圈內流傳多時。如今隨著Jay-Z與A$APRocky積極斡旋，外界更期待這場「世紀復合」是否真的會上演。

