蕾娜特驚喜封后嚷「賞我一巴掌」

第38屆歐洲電影獎18日於德國柏林舉行頒獎典禮，挪威導演尤沃金提爾新片《情感的價值》橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角等6項大獎，成為本屆最大贏家。奪下影后的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇獲獎時不敢置信，她引用片中的台詞驚呼「誰來賞我一巴掌！」對獲獎感到不可思議。

日前剛奪得金球獎最佳男配角的史戴倫史柯斯嘉則「晉升」影帝，他直呼：「這感覺就像回到了家，我衷心感謝大家。」更改口在金球獎時說自己太老的玩笑話，「我不覺得我太老」，博得滿堂彩。他以《情感的價值》在歐洲電影獎封帝，讓他在隨後的奧斯卡獎項競逐中，成為強力的競爭者之一。

導演尤沃金提爾榮獲最佳影片、導演以及劇本等3項大獎，他提及自己祖父二戰期間曾是導演，卻因當時欠缺電影體制、一生僅拍2部電影，讓他對現今歐洲電影跨境聯盟體制十分激賞。他呼籲大家守護電影院，因為「藝術能在黑暗中幫助我們，與陌生人一起在電影院裡歡笑、流淚，從中學習如何成為一個人，並創造同理心」。

對戲如靈魂搏鬥

蕾娜特萊茵斯薇獲獎時感性表示：「這座獎屬於所有對生活感到迷惘，卻仍努力尋找連結的人。」更特別感謝導演對她的信任，同時向飾演她父親的史戴倫史柯斯嘉致意，稱讚和他對戲像是「一場最高等級的靈魂搏鬥」。《情感的價值》目前全球票房已超越7億台幣，台灣將於23日起上映。