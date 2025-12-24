蕾潔惜敗！《賽馬娘》「愛麗速子」歐美最佳女角色封后，創下前十名「馬娘佔六位」超狂紀錄

老牌動畫投票網站 Anime Trending 近日公布了第 12 屆年度動畫電影角色票選結果，在「最佳女性角色」前十名榜單中，《劇場版 賽馬娘 Pretty Derby：新時代之門 》展現了驚人的宰制力。其中，「愛麗速子」以 1,658 票的高人氣力壓《鏈鋸人 蕾潔篇》的人氣角色「蕾潔」奪下冠軍寶座。更令人矚目的是，前十名中竟有多達 6 位角色皆出自《賽馬娘》劇場版，包括第三名的「森林寶穴 」（Jungle Pocket）以及緊隨其後的「好歌劇」、「曼哈頓咖啡」、「富士奇石」與「緞通烈焰」，徹底洗版了這份年度榜單。

今年馬娘在歐美等多個地區爆紅。（圖源： 東宝MOVIEチャンネル）

針對這次《賽馬娘》在歐美票選中出現「屠榜」現象，不少網友與評論分析，這主要歸功於《賽馬娘 Pretty Derby》遊戲英文版終於在 2025 年 6 月正式推出。過去該作長期僅有日文和中文版本，限制了西方玩家的接觸；隨著今年英文版以及 Steam 版本的全球上線，大幅降低了語言門檻，讓歐美社群能第一手深入體驗角色的劇情與競賽魅力，這股累積已久的熱情直接反映在這次的動畫電影角色投票動員上。

事實上，《賽馬娘》IP 近期在西方的熱度持續飆升，遊戲在 Steam 上架後便迅速獲得「極度好評」，許多歐美玩家紛紛撰寫長篇評論表達對「烏拉拉」等角色的喜愛與勝負執著。這股文化效應甚至還擴散到現實生活，從泰國年輕人 Cosplay 帶動當地賽馬俱樂部起死回生，到實況主遊玩時的激動反應成為網路迷因，都不難看出這部原本被視為日本獨有文化的賽馬擬人作品，已經成功打入國際市場並在今年迎來人氣爆發。