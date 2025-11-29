蕾神回來了！「李靚蕾現身許瑋甯婚禮」 現況照曝光

李靚蕾現身閨密許瑋甯的婚禮。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤與許瑋甯在2021年登記結婚後，於昨（28日）晚間在文華東方酒店補辦婚禮，現場宛如頒獎典禮星光熠熠。與許瑋甯為閨密的李靚蕾，雖然現身沒有受訪，但依舊被捕捉到身影，在個人社群也分享了和許瑋甯的合照。

李靚蕾分享了邱澤和許瑋甯相對唸著誓詞的模樣。（圖／翻攝自李靚蕾 IG）

許久未公開露面的李靚蕾，昨日現身閨密婚禮，身穿粉紫色禮服還有披風，整個人仙氣十足，在IG限時動態分享了兩人相對唸著誓詞的模樣，寫下了：「愛情最美的樣子...『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」

李靚蕾和許瑋甯的合照。（圖／翻攝自李靚蕾 IG）

隨後，也分享了在婚宴上和許瑋甯的合照，並在用英文寫下了「最美的新娘」，對於閨密如今婚姻美滿，心中也是滿滿幸福。

事實上，李靚蕾2021年毀滅時爆料王力宏，雙方撕破臉離婚後，李靚蕾就鮮少在公眾場合露面，開始經營自媒體，今年還現身立法院，以連署發起人身分為兒少請命。



