蕾菈出事了！叫愛貓「後空翻」臉遭抓傷：不在意破相

蕾菈自認「視貓如命」。（翻攝自蕾菈 IG）

YouTuber蕾菈（Lyla）直率性格受到大批粉絲關注，時常透過社群平台分享日常生活點滴。身為「超級貓奴」的她，對愛貓疼愛有加，沒想到近日卻因一次和貓咪的互動，意外讓自己臉上掛彩，照片曝光後也讓粉絲看了相當心疼。

蕾菈4日在IG限時動態，曬出近距離自拍，只見她素顏躺在床上，臉頰靠近鼻翼處出現明顯抓痕，微微滲出血絲，隨後她將傷口上貼上人工皮，哭笑不得說：「最近都得素顏出門了」，並還原事情經過，「事實證明，不要隨便叫貓後空翻」，原來是她在逗貓時，愛貓不小心在她臉上留下「戰績」，讓她忍不住自嘲道：「這也算是另類的炫貓？」

蕾菈被貓咪抓傷，臉上留血痕。（翻攝自蕾菈 IG）

對於外界的關心，蕾菈也親自回應，看到大量私訊湧入相當感動，強調傷口已第一時間處理，請大家不用擔心：「我應該算是很不在意破相的人了，好多私訊留言關心，謝謝大家，已經有馬上擦藥處理了」她更透露，被自家貓咪抓傷早已是家常便飯，「被自己的愛貓抓受傷已經很習以為常，胸部、手臂、大腿，都留下大大小小的疤，我都當作是他給我在這世上留下的回憶」

蕾菈也感性分享養貓心境：「貓咪的壽命就十幾年，儘管他每天尿我床，抓傷我、讓我留疤，我都覺得沒什麼，只要我的小猫健康快樂，活越老越好，視貓如命」，字裡行間流露滿滿寵愛之情。

