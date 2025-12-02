蕾菈回顧2025動盪「 退團又離婚」曝心境：光是醒來就很勇敢了
百萬網紅蕾菈（Lyla）在今年經歷生活巨變，8月宣布與合作六年的「反骨男孩」正式解約，揮別長期夥伴關係，開啟個人新篇章。豈料才過一個月，她又在9月無預警公開與DJ老公湯宇離婚，結束3年婚姻的消息，接連的轉折引發外界高度關注。隨著2025年的最後一個月到來，蕾菈也在社群平台發表感性文字，回顧走過的跌宕一年。
蕾菈於IG曬出一段年度回顧影片，剪輯她工作、家庭與私下生活的片段，畫面中既有燦爛笑容，也穿插脆弱落淚的瞬間，呈現她一年來的情緒起伏。她在貼文中寫下：「2025 教會我的不是『撐住』，而是怎麼好好地活著。」，透露這段期間她努力在巨大的壓力與變動中調整步伐，也學會溫柔面對自己。
她坦言：「有些日子光是醒來就很勇敢了」，但即便如此，她仍一步步走過了這些艱難時刻，她向一路堅持的自己喊話：「但我還是走過來了。謝謝那個沒有放棄自己的我。」文字間充滿自我療癒與重新出發的力量。
對於即將到來的新年，她更立下象徵新生的期許：「2026，我要為『真正的快樂』而活。」隨後以英文寫下：「2025 broke me. 2026 will build me. I’m not surviving. I’m becoming.」，揭開自己的心境變化，也象徵邁向下個新階段的正式啟程。貼文一出，吸引大批粉絲留言，紛紛替她加油打氣，表示理解她面對的壓力，也期待她在2026年迎來更快樂自在的樣子。
