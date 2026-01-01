蕾菈斷捨離「反骨」結束二婚 元旦自剖心路：不再執著

娛樂中心／程正邦報導

蕾菈去年 9 月證實與湯宇離婚。（圖／翻攝蕾菈IG）

對人氣 YouTuber 蕾菈（Lyla）而言，2025 年無疑是生命中驚濤駭浪的一年。從 8 月宣布與合作多年的「反骨男孩」拆夥，到 9 月證實結束第二段婚姻，接連的事業與感情巨變讓她一度消失於螢光幕前。就在 2026 年元旦，蕾菈打破沉默，以感性長文回首這段「極具創傷」的旅程，向外界宣告她已在廢墟中完成修復。

蕾菈元旦自剖心路：不再執著。（圖／翻攝自IG@la.112814）

「有些故事不適合解釋」 蕾菈談得失：不再執著過往

2025 年下半年，蕾菈接連拋出退團與離婚兩枚震撼彈，引發網路熱議甚至揣測。對此，她在跨年之際寫下：「有些故事，並不適合解釋。」坦言這一年的經歷交織著失去與獲得，但在沈澱之後，她已學會不再向外界爭辯，而是選擇與過去的自己和解。 8 月正式告別成名地「反骨男孩」，選擇獨立發展。 9 月證實二婚破裂，結束短暫的婚姻生活。

雷菈去年投入健美比賽，在NGP女子比基尼項目拿到第五名佳績。（圖／翻攝自IG）

心境轉變：從急於抵達到「學會更愛自己」

歷經波折後的蕾菈，文字中少了一分過往的辛辣，多了一分溫柔與韌性。她提到，雖然心中有許多想說的委屈或解釋，但最後都化作一句對生命經歷的「感謝」。

她也以自身經驗鼓勵同樣處於低潮的粉絲：「世界很大，人生很長，你不用急著抵達目的地，你正在成為更好的自己。」這句話被不少網友解讀為她在自勉，提醒自己即便身處轉型與單身的陣痛期，也不必急於重回巔峰。

蕾菈身材姣好，坦言進行第二次隆乳。（圖／翻攝自蕾菈IG）

2026 展望：回歸自我，願在黑暗中尋光

面對全新的 2026 年，蕾菈明確表示「要學會更愛自己」，展現出將重心從公眾眼光回歸到個人內在的決心。在貼文末尾，她也溫柔地為身處低谷的粉絲送上祝福，期盼每個人在黑暗中都能擁有不放棄「尋光」的力量。

