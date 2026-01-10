蕾菈昨病倒掛點滴！坦言「把自己榨乾被強制關機一天」

記者林宜君／台北報導

網紅蕾菈近期工作壓力爆表，加上生活重大變動，昨（9）日突感身體不適緊急就醫。（圖／翻攝自蕾菈IG）

網紅蕾菈近期工作壓力爆表，加上生活重大變動，昨（9）日突感身體不適緊急就醫，狀況曝光讓粉絲心疼不已。蕾菈去年經歷離婚，8月底又正式脫離「反骨男孩」，獨自經營社群平台。昨（9）日她突然病倒，緊急就醫後吊點滴灌藥，原本計畫帶孩子的行程被迫取消。蕾菈在IG限動透露：「昨天倒在床上一整天，本來要帶雙寶，卻發現病情惡化，只好起床去醫院吊點滴。醫生說有輕微脫水，回家後就開始灌水、吃飯吃藥。」

蕾菈坦言，這段時間幾乎把自己的能量榨乾，身體強制她休息一天。（圖／翻攝自蕾菈IG限動）

蕾菈坦言，這段時間幾乎把自己的能量榨乾，身體強制她休息一天。她說：「最近時間壓縮再壓縮，身體很誠實地告訴我該停下來。」此外，她也提醒粉絲，近期寒流侵襲，忙碌之餘要注意保暖，賺錢之餘也要照顧自己。回顧2025年的生活，蕾菈表示，歷經人生重大轉折後，她曾因未來不確定性感到迷惘，甚至情緒崩潰、大哭。她常安慰自己：「光是醒來就很勇敢了。」但她也強調：「2025教會我的不是撐住，而是怎麼好好活著。」對於新的一年，她期許自己能更真實地生活，勇敢面對挑戰。

