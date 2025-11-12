蕾菈生日辣照開衩到肚臍！挨酸「穿給男人看」發聲反擊

蕾菈穿火辣服裝慶生挨酸，怒發聲反擊。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）





百萬YouTuber蕾菈（Lyla）與DJ湯宇9月宣布3年婚姻結束，她表示：「我們已經做出了一個共同的決定，和平分開，結束婚姻關係。」恢復單身後的她，今（12）日曬出29歲慶生辣照，想不到卻招來網友留言開酸，對此她也不忍發聲反擊。

蕾菈生日派對美照。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

蕾菈在社群上分享一系列生日派對照片，照片中她身穿繞頸貼身禮服，胸前開衩至肚臍處展現出性感美胸；另外蕾菈也曬出對鏡子自拍的率性美照，她穿著黑色西裝外套、寬鬆長褲，敞開胸口露出黑色內衣，緊緻身形一覽無遺：「生日月都穿比較辣，有點小害羞。」

蕾菈大方展現身材。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

想不到照片曝光後，卻招來網友留言開酸：「穿來就是給別人男人看的！」蕾菈不忍回嗆對方：「現在都2025了，露點奶怎麼了！」開轟酸民住海邊管超寬，要對方不要來找罵，看見一律封鎖處理。她說自己會分享隆乳成果，是因為自己夠有自信：「我想要再更自信更漂亮一點。」



