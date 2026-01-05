蕾菈破相哀號「我的臉」！ 全因教貓後空翻...悲劇收場

蕾菈（Lyla）臉蛋留下愛貓後空翻「戰績」。（翻攝IG@la.112814）

百萬網紅、YouTuber蕾菈（Lyla）時常分享生活，沒想到日前她突然po出一張照片，美美臉蛋留下爪痕險破相，原因曝光竟是因為她突然想教愛貓「後空翻」，引發討論。

蕾菈透過IG限時動態發文，右臉清晰可見1道爪痕，她透露只是想要教她的貓「後空翻」，沒想到一翻愛貓就在她的臉留下「戰績」險些破相，不禁哀號「我的臉～，X！好扯喔」

蕾菈臉上留下深深爪痕。（翻攝IG@la.112814）

為何要教貓後空翻 蕾菈全說了

儘管臉受傷，蕾菈仍樂觀看待笑說「這也算另類的炫貓？」，足見她有多寵貓；而面對網友的關心，她強調已當下已馬上擦藥處理，自己被愛貓抓傷已習以為常，包含胸部、手臂、大腿都有大大小小疤痕，而自己都把這當成愛貓給她的回憶，抓傷她、留疤「這沒什麼」。

蕾菈破相要網友別擔心。（翻攝IG@la.112814）

另外，蕾菈也透露為何會心血來潮教自家的貓後空翻，原來她是看到1名帥哥拍的貓咪後空翻影片，想要效法拍一個一樣的，「以後就可以跟帥哥說要不要來我家看貓後空翻」，沒想到結果不如預期。

