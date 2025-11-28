蕾菈臉書疑遭酸民攻陷 她怒轟：嘴臭還不讓人回
娛樂中心／饒婉馨報導
百萬YouTuber蕾菈（Lyla）8月解約「反骨男孩」，9月結束與DJ老公湯宇離婚，結束3年的婚姻。她近日在個人臉書發文怒嗆酸民，還留言回嗆「嘴臭還不讓人回」，引起網友一陣討論；不過似乎因為她過去曾涉「毒品」事件，許多網友對她仍有許多酸言酸語。
蕾菈在臉書發出開嗆酸民的貼文，再度引發網友熱議。（圖／翻攝自蕾菈 Lyla臉書）
知名網紅蕾菈（Lyla）今年8月與合作長達6年的「反骨男孩」解約，9月又宣布與DJ老公湯宇離婚，婚姻只維持了3年。她陸續做出人生重大改變、決定，引起許多網友密切關注。她昨（27）日突然在臉書發文，怒噴酸民，表示「臉書到底都是什麼人在用呀，一群嘴巴不知道在臭什麼的」，接著寫下「我在我自己版上發文分享生活，還輪的到你們對我指手畫腳，沒經歷過別人的生活就在那評論的像是跟你有關，不要自己生活過的不好就跑到人家版面撒野好不好」。她貼文發出後，迄今為止已有2000人按讚，以及257則留言，網友回覆「妳不也在用」、「享受公眾人物帶來的紅利，結果不給批評，呵呵」、「那妳不適合社群平台，哈們」、「老一輩的酸民？」、「太麻煩了，真的麻了」，讓蕾菈本人又現身留言區繼續開嗆。
大部分網友表示，既然是公眾人物，就該接受批評，而不是只享受流量、金錢。（圖／翻攝自蕾菈 Lyla臉書）
有網友認為，每個人都有底線。（圖／翻攝自蕾菈 Lyla臉書）
蕾菈開炮酸民，並怒嗆：一群嘴巴不知道在臭什麼的。（圖／翻攝自蕾菈 Lyla臉書）
蕾菈去年與前夫湯宇一同深陷大麻風波，至今還是有網友會以涉毒一事狂留言酸她；她在自己的貼文下接著寫，「嘴臭還不讓人回，回了又說人家破防，邏輯100」，網友也不甘示弱，「如果你不是公眾人物，邏輯沒錯。重點你是啊，這一次你邏輯0」、「麻麻～這位阿姨在氣什麼」、「一切都是名聲的問題，反骨出品就不要想上岸了」，還是有少數人替她加油「總是有人喜歡詆毀別人提升自己」、「太多這種人了。別生氣」。
《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：蕾菈臉書疑遭酸民「惡意攻擊」 她不忍開嗆：一群嘴巴不知道在臭什麼！
