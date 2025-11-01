蕾菈辣穿漁網「全身是洞」！認了「身邊已換人」喊這句

娛樂中心／于士宸報導

百萬YouTuber蕾菈9月突然無預警宣布離婚，結束與DJ老公湯宇3年短命婚姻，突如其來的消息震撼網路社群。恢復單身後，蕾菈也不忘享受單身生活，到處旅遊分享辣照。今日（1），她與兩位女神級DJ Amber NA（藍星蕾）、Peipei（林佩佩）一同登上《Ultra Taiwan 超世代音樂節》，首度以個人身分登上舞台的她，坦言自己「長大了」，表示第一次跟別人搭配放歌，「且旁邊的人不是男生，不是湯宇」。

廣告 廣告





蕾菈辣穿漁網「全身險看光」！離婚2個月認「身邊已換人」嗨喊長大了

蕾菈與兩位女神級DJ Amber NA（藍星蕾）、Peipei（林佩佩）一同登上《Ultra Taiwan 超世代音樂節》。（圖／翻攝自IG ＠la.112814）









蕾菈辣穿漁網「全身險看光」！離婚2個月認「身邊已換人」嗨喊長大了

蕾菈辣穿Y2K風格漁網裝，高喊「這次旁邊的人不是男生（湯宇），是跟其他好友一起放歌」。（圖／翻攝自IG ＠la.112814）





《Ultra Taiwan 超世代音樂節》今日在大佳河濱公園盛大舉行，找來蕾菈Lyla、「平交道女神」Amber NA（藍星蕾）、女神DJ Peipei（林佩佩）共襄盛舉。面對9月剛與老公湯宇離婚一事，蕾菈在這次活動上獨自面對粉絲，首度合作與不同好友DJ放歌，面對特別的心情，蕾菈驕傲高喊「今年長大了！」，「這次旁邊的人不是男生（湯宇），是跟其他好友一起放歌」，坦言自己這次是第一次與別人一起放歌，Peipei也在一旁搭腔笑說：「對，已經不是老公了」。不僅如此，三人的裝扮也同樣吸睛，皆以銀、白色系當主軸，蕾菈更是以富有未來科技感的網格造型套裝上鏡，上身以貼身長袖凸顯傲人身材，下身搭配緊身菱格褲、黑色高筒靴登場。





蕾菈辣穿漁網「全身險看光」！離婚2個月認「身邊已換人」嗨喊長大了

蕾菈與DJ老公湯宇，今年9月結束3年短命婚姻。（圖／翻攝自IG ＠la.112814）





然而，今年9月2日，蕾菈無預警宣布離婚DJ老公湯宇，強調「不是衝動，也不是爭吵的結果，而是經過長時間對彼此、對自己誠實的溝通後，我們一起做出的選擇」，同時希望大家放心，「未來的路，還有很多值得期待的風景」。如今，離婚後的蕾菈也過著自己的生活，時常與粉絲互動，讓粉絲感受到她重新出發的滿滿正能量。

原文出處：蕾菈辣穿漁網「全身險看光」！離婚2個月認「身邊已換人」嗨喊長大了

更多民視新聞報導

粿粿駁斥「住進王子家」！控范姜彥豐「散播謠言」

她戴「蘇巧慧飄帶」遭抓包！黃國昌反嗆記者「這1句」

黃國昌記者會「0媒體提問」！慘坐「冷板凳」畫面曝光

