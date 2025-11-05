蕾菈退出反骨2個月吐心聲 「單飛近況」曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



百萬網紅蕾菈（Lyla）今年8月公開與「反骨男孩」解約，正式結束長達六年的合作關係，獨立展開全新篇章。她9月又宣布離婚DJ老公湯宇，結束3年婚姻。近日她結束行程剛回台，昨（4日）在個人IG限時動態開放網友提問，回應退出「反骨男孩」後的規劃。





蕾菈退出網紅團體「反骨男孩」2個月，分享近況，正嘗試自己接工作、安排行程、設計腳本、操刀拍攝。（圖／翻攝自IG＠la.112814）

網紅團體「反骨男孩」過去靠著誇張風格影片，吸引到不少粉絲關注。不過團員們陸續捲入負面風波，在和前主要團員孫生解約、艾瑞絲不續約後，曾捲入大麻風波的蕾菈也於今年8月公開約滿後結束合作。她昨（4日）PO出IG限時動態「剛回國行程滿滿」，開放網友提問，還表示「有問必答」，分享退團後工作近況。

蕾菈透露最近聘請1位攝影剪輯，雙方正在磨合期。（圖／翻攝自IG＠la.112814）

對於網友直問「從酷炫那邊離開後有什麼打算嗎？」，蕾菈大方回應，表示正在嘗試「自己幫自己接工作」，且親自安排行程、設計腳本、操刀拍攝。她還提到，最近聘請1位攝影剪輯，雙方正在磨合期，她親自教導新員工拍攝、剪輯。最後她強調「一切都蠻好，步入正軌中，挺好」，也寫下「一步一腳印再變成更好的自己」。

蕾菈強調「一切都蠻好，步入正軌中，挺好」，「一步一腳印再變成更好的自己」。（圖／翻攝自IG＠la.112814）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

