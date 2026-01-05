蕾菈遭突襲「臉被抓傷」險毀容！竟是「1片段惹事」驚悚過程曝

娛樂中心／綜合報導

YouTuber蕾菈擁有混血美貌與火辣身材，憑藉大膽發言與直率個性深受粉絲喜愛，即使離開團體「反骨男孩」依舊人氣極高。熱衷分享日常生活的她，近日無預警曝光「險遭毀容」畫面，下手元凶竟是她心愛的貓貓，臉蛋慘況令粉絲們心疼不已。





蕾菈擁有火辣身材。（圖／翻攝「la.112814」IG）

蕾菈昨（4日）在IG限動公開臉蛋慘況，只見她原本光滑的臉蛋上，出現1道清晰爪痕、一度深到快見血，令人看了觸目驚心。她無奈還原事發經過，當時她滑到1部外國男子影片，是教導貓咪如何後空翻，看到對方輕鬆就完成，令她心血來潮想嘗試，「想說教會我家的貓，以後可以跟帥哥說，要不要來我家看貓後空翻」。沒想到結果不如蕾菈的預期，「我只是想教我的貓後空翻，然後翻一個…就變這樣了」，不禁懊惱喊「啊…我的臉，好扯哦。事實證明，不要隨便叫貓後空翻」。

蕾菈本來想學習外國網紅讓貓咪後空翻，沒想到過程失控了。（圖／翻攝「la.112814」IG）

雖然臉蛋險些毀容，不過蕾菈已經馬上擦藥處理，自嘲「這也算是另類炫貓？你看我的貓後空翻的時候，給我留下的戰績」。蕾菈坦言，其實不太在意破相，被愛貓抓傷也習以為常，「胸部手臂大腿都留下大大小小的疤，我都當作他給我在這世上留下的回憶」，同時也感嘆，貓咪的壽命也才十多年，「儘管他每天尿我床、抓傷我讓我留疤，我都覺得沒什麼，只要我的小貓健康快樂，活越老越好」，可見是1名超級貓奴。

蕾菈正面看待臉部傷痕。（圖／翻攝「la.112814」IG）

