蕾菈離婚後爆秘戀！深夜進「瘋男」的他家中被目擊 本人親回應兩人關係

百萬YouTuber蕾菈2022年2月21日與DJ湯宇二婚，夫妻倆時常透過社群分享生活，但這段婚姻僅維持3年便畫下句點。而今（21）日有消息傳出蕾菈疑似與YouTuber團體「瘋男」成員晨灰互動相當親近，甚至在離婚前就被目擊女方深夜到對方家中。

蕾菈近日傳出疑似有新戀情。（圖／翻攝自蕾菈IG）

根據《時報周刊CTWANT》報導，蕾菈於2025年8月22日接近傍晚6點時，現身國際德州撲克競技賽事，並趁空檔到下樓抽菸，待晚上10點左右賽事結束，蕾菈搭車前往台北市大安區的一棟華廈，不過當時一起參與賽事的湯宇卻沒有出現，夫妻倆並未同行，而沒想到的事，在沒多久後，兩人就宣布和平離婚。近期有爆料指出，蕾菈與晨灰互動頻繁，在本月16日傍晚5點晨灰被拍到從大安區一棟華廈離開，約一個多小時後返回，且當時他進出的樓層與去年8月蕾菈相同。

據悉，蕾菈離婚後多次與晨灰合作，還曾一起到海外進行拍攝，也曾經邀請對方以「假男友」身分出席泡泡派對，之後有眼尖網友發現兩人都有配戴唇環，被猜測是「情侶唇環」，但蕾菈無奈表示兩人只是朋友，「我也已經解釋過了，懶得再解釋。」至於以上爆料內容，蕾菈也再度澄清，對方真的只是非常好的朋友，目前沒有任何戀愛的想法，「偶爾會去他家打打麻將、聊天玩桌遊，他家也很常會有非常多的朋友同時都在現場，也不太有單獨的情況發生。」





