蕾菈離婚後首露面曝新動向！當火辣女DJ避談前夫

【緯來新聞網】Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神昨（1日）在Ultra Taiwan超世代音樂節合體演出，擔綱開場演出。三人以銀白色為主題穿搭，洞洞裝盡顯火辣身材，不時向台下送手指愛心、眨眼，更有三人合體大愛心。

蕾菈（左起）、藍星蕾、林佩佩3人合體在Ultra Taiwan超世代音樂節演出。（圖／陳明中攝）

蕾菈9月時才宣布與DJ湯宇結束3年婚姻，這也是她離婚恢單後首次公開露面，自嘲：「我自己上台放歌，旁邊的人也不是男生了。」至於是否還有跟前夫聯繫，她面露尷尬選擇避談，「我們今天來享受音樂的，不聊感情。」並透露自己近期則在籌備自己的健身服飾品牌，希望大家可以多關注。PeiPei（林佩佩）則補充說「單飛比較紅啦。」

蕾菈恢復單身後首次露面。（圖／陳明中攝）

