蕾菈離婚湯宇4月被爆秘戀！新歡身分疑是「瘋男」晨灰 深夜進入他家

蕾菈和湯宇離婚4個月。翻攝蕾菈IG

百萬YouTuber蕾菈去年9月無預警宣布，與第二任丈夫DJ湯宇結束3年婚姻，離婚後，她的感情動向持續受到關注。週刊爆料蕾菈與YouTuber團體「瘋男」成員晨灰互動頻繁，關係似乎相當親近，而事實上，在蕾菈正式對外證實離婚前，她就曾被目擊深夜前往一處男子住處的畫面，疑似就是晨灰的住處。

撲克賽後未返家 夫妻行蹤不同步

據《時報周刊CTWANT》報導，8月22日傍晚，蕾菈身穿紅色緊身裝現身國際德州撲克競技賽事現場，於比賽空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，她獨自搭車離開，前往台北市大安區一棟華廈，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該地，夫妻行蹤明顯不同步，當時便引發外界揣測婚姻狀態是否已生變。

廣告 廣告

晨灰外型帥氣。翻攝晨灰IG

晨灰進出樓層與蕾菈巧合重疊 同款唇環傳曖昧情

相關畫面曝光後，蕾菈並未多談比賽內容，反而第一時間對外坦承婚姻已畫下句點，正式宣布離婚。隨著時間推移，近日再有爆料指出，蕾菈與晨灰互動日益頻繁。今年1月16日傍晚，晨灰從大安區同一棟華廈步出外出，約一個多小時後返回，而其進出樓層，正與蕾菈去年8月當晚返家的樓層一致，再度引起討論。

蕾菈離婚後與晨灰多次同框，多數出現在海外拍攝行程，包括新加坡與上海，也曾邀請晨灰以「假男友」身分出席活動，對於外界揣測，蕾菈始終強調兩人只是「很好的朋友」，至於網友關注的配戴同款唇環一事，她過去簡短回應：「我也已經解釋過了，懶得再解釋。」對感情狀態不再多作回應。



回到原文

更多鏡報報導

曾智希遭扯內衣「掉出NuBra」震撼畫面曝光 老公陳志強現場直擊高呼5字

「日系反差萌女孩」化身調教女王！辣露渾圓蜜桃臀 霸氣喊「聰明漂亮全都要」

陳姸霏被預言撞上「冤親債主」 傲嬌嗆范少勳：長得醜不是我的菜！

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除