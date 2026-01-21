蕾菈離婚4個月傳新戀情？爆夜訪晨灰家 親發聲：只是好友

百萬YouTuber蕾菈去年9月宣布與第二任丈夫DJ湯宇結束3年婚姻。她21日遭《CTWANT》爆料，早在婚姻畫下句點前就被目擊深夜進入YouTuber團體「瘋男」成員晨灰家中，對次她也回應了。

蕾菈去年9月宣布與湯宇離婚。（圖／翻攝自蕾菈IG）

據《CTWANT》報導，去年8月22日蕾菈參加完德州撲克賽後，並未返回新北市的住所，反而轉往台北市大安區另一間公寓大樓。今年1月週刊再度拍到蕾菈現身台北市大安區同一所住宅，同天身穿運動裝的晨灰也出入該處大樓同樓層。

蕾菈與晨灰多次在海外合作拍片，還曾拍攝稱對方是「假男友」的主題。（圖／翻攝自晨灰YT）

對此，蕾菈回應稱晨灰是非常好的朋友，目前沒有任何戀愛的想法，「偶爾會去他家打打麻將、聊天玩桌遊，他家也很常會有非常多的朋友同時都在現場，也不太有單獨情況發生。」

蕾菈回應目前沒有任何戀愛的想法。（圖／翻攝自蕾菈IG）

蕾菈離婚後與晨灰多次同框，兩人曾一同前往新加坡、上海拍攝內容，影片主題還讓晨灰扮成蕾菈的假男友，拍攝一些親密互動；而在她離婚後兩人也常聚會，難免引發外界諸多揣測。

