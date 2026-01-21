蕾菈離婚4月傳夜宿男網紅家 對方昔上節目「赴日洗泡泡浴」

網紅蕾菈是Youtube頻道「反骨男孩」成員，過去因為外型被封為「小鄧紫棋」，2023年11月她和湯宇捲入持麻風波，去年9月她宣布恢復單身，和第二任丈夫DJ湯宇結束三年婚姻。今(21日)周刊報導她疑似有新戀情，被拍到夜宿男網紅「瘋男」成員晨灰家中。

據《CTWANT》報導，去年8月狗仔直擊蕾菈穿紅色緊身裝現身街頭，接著並未搭車回新北市的住所，轉往台北市大安區另一間公寓大樓，和當時名義上還是她先生的湯宇明顯行蹤大不同，果不其然不久後，蕾菈就宣布和湯宇離婚。今年1月周刊再度拍到蕾菈現身台北市大安區同一所住宅，同天「瘋男」晨灰也打扮輕鬆出入該處大樓，知情人更透露兩人最近確實走得近。

對此，媒體求證蕾菈，她回應：「他（晨灰）是非常好的朋友～目前沒有任何戀愛的想法，偶爾會去他家打打麻將、聊天玩桌遊，他家也很常會有非常多的朋友同時都在現場，也不太有單獨的情況發生。」否認交往。另外有眼尖網友詢問蕾菈跟晨灰是否有「情侶唇環」，她也再三強調只是好朋友，「我也已經解釋過了，懶得再解釋。」

而晨灰跟Nick過去曾擁有75萬粉絲追蹤的YouTube頻道「Crazy Man 瘋男」，2023年9月突然無預警遭官方刪除，官方給的理由是違反頻道規範，讓兩人欲哭無淚。而2022年百萬網紅Joeman更曾邀晨灰跟Nick、中指通到日本拍攝泡泡浴「平價奢華對決」，Nick幸運獲得進入最高等級的泡泡浴資格，2小時要價8萬日幣（約1.6萬元台幣），晨灰體驗的則是「大眾版」，100分鐘要價3.5萬日幣（約7000元台幣），AV達人中指通則是選擇50分鐘1.4萬日幣（約2800元台幣）的「格安版」。晨灰當時表示是自選小姐，本人跟照片一樣，過程中女方會溫柔引導，還會主動投懷送抱，讓他有戀愛感。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

