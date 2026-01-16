蕾菈離開反骨當老闆！擴編團隊徵才「福利超多」 她承諾喊：加薪是常態

娛樂中心／綜合報導

蕾菈在2025年8月正式宣布退出「反骨男孩」。（圖／翻攝自IG @la.112814）

YouTuber蕾菈（Lyla）在2025年8月正式宣布退出「反骨男孩」，選擇獨立發展，單飛近半年後，事業逐漸站穩腳步。她15日在社群平台分享當老闆後的好消息，除了替團隊成果感到驕傲，也順勢公開徵才，準備擴編團隊迎接下一階段。

蕾菈離開反骨後自己當起老闆，表示不吝嗇加薪，只希望有能力好的夥伴。（圖／翻攝自IG @la.112814）

蕾菈在IG限動中曝光與第一位員工的對話截圖，親自傳訊祝賀對方「第一支影片破百萬」，下一秒更霸氣丟出「加薪」二字，毫不手軟的作風讓員工又驚又喜。她也直言，這位員工入職短短兩個月，雙方磨合出默契後，就成功催生百萬流量影片，讓她相當滿意。

趁著氣勢正旺，蕾菈也正式發出徵才令，透露目前正在尋找助理以及攝影剪輯人員，並列出令人稱羨的工作內容與福利，包括一起到處旅遊、拍攝，甚至出國工作。她強調自己對人才相當珍惜，「加薪是常態」，只要能力到位，她絕不吝嗇給薪，但同時也坦言自己「很挑一起往前走的夥伴」，希望找到理念相近、能並肩作戰的人選。

蕾菈去年生活經歷許多變化。（圖／翻攝自IG @la.112814）

事實上，對蕾菈而言，2025年是人生劇烈轉折的一年。除了在8月告別合作多年的反骨男孩，9月也證實結束第二段婚姻，事業與感情接連出現變化，一度讓她淡出螢光幕。面對外界各種揣測，她曾低調寫下「有些故事，並不適合解釋」，選擇把重心拉回自己。

迎向2026年，蕾菈也多次透露，希望學會更愛自己，把能量放在真正重要的人事物上。如今事業逐步開花結果，不僅團隊作品突破百萬觀看，更展現出老闆氣場與行動力，也讓粉絲看見她離開舒適圈後，重新打造人生版圖的另一種可能。

