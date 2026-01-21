蕾菈「深夜進新歡家」真相曝！浴室「幫洗」畫面流出

娛樂中心／李汶臻報導

百萬YouTuber蕾菈2025年8月解約「反骨男孩」，同年9月對外宣布和第二任老公DJ湯宇離婚、宣告3年短命婚劃下句點。蕾菈恢單之後，感情狀況持續受外界關注；她近日被爆與「瘋男」成員晨灰關係曖昧，蕾菈還未對外宣布離婚前，就被拍到疑似深夜進入男方家。隨後就有網友挖出有關兩人的一連串曖昧端倪，除了疑似配戴「情侶唇環」外，兩人過往的超親密畫面也全被掀出；對於秘戀傳聞，蕾菈本人稍早回應了。

蕾菈斷開前夫4個月「深夜進出壯男」回應了！兩人「擠浴室、同床」畫面全掀出

蕾菈（右）與晨灰（左）一起赴新加坡展開海外行程，兩人同床畫面流出。（圖／翻攝自YT@瘋男晨灰）





蕾菈爆秘戀新歡 深夜進男方家被拍

網紅蕾菈2025年無預警宣布斷開二婚老公DJ湯宇，消息震撼各界。雖然蕾菈強調是和平分開，但分開內幕仍引發外界猜疑。據《CTWANT》報導，週刊接獲爆料稱蕾菈近來與「瘋男」成員晨灰互動頻繁，女方正式對外證實離婚前，更被拍到深夜進入男方住處的畫面。

蕾菈2025年無預警宣布斷開二婚老公DJ湯宇。（圖／翻攝「la.112814」IG）





蕾菈緋聞對象身分曝 同房「親密畫面」流出

據了解，蕾菈緋聞對象晨灰是網紅YT團體「瘋男crazy man」成員之一，該頻道原本擁有超過75萬粉絲訂閱。但該頻道因多次違反YouTube規範，於2023年9月無預警遭官方刪除，而晨灰隨後開啟個人頻道「瘋男晨灰」，不少YT片段中都有蕾菈的身影。值得一提的是，晨灰12月底上傳「蕾菈不要搞!我的GG會發炎啦」影片，內容紀錄兩人同遊新加坡等地的海外行程，當中還有兩人住同一間房、躺一起的畫面，甚至還有蕾菈全身脫剩清涼布料、坐在浴室內，晨灰站在身後幫洗頭的鏡頭。

蕾菈（左）是晨灰（右）YT影片的常客。（圖／翻攝自YT@瘋男晨灰）





影片可見，晨灰一手拿著礦泉水、一手替蕾菈抓洗頭髮。晨灰分享自己曾在洗頭店上班，也曾當過一年的髮型設計師，而蕾菈也在影片中強調，兩個人絕對這輩子都不可能在一起，原因是太熟了。

蕾菈回應緋聞 真實關係全說了

而對於兩人被發現返回同一個住宿地點，蕾菈稍早作出澄清。據《CTWANT》報導，蕾菈再度強調兩人的真實關係，表示晨灰是非常好的朋友，並稱「目前沒有任何戀愛的想法」。至於雙方的私下互動，蕾菈透露自己偶爾會去對方家打打麻將、聊天玩桌遊，但強調「他家也很常會有非常多的朋友同時都在現場，也不太有單獨的情況發生」。

