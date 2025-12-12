薄型電熱片崛起 意得客以「看不見的熱」照亮台灣製造

很少人知道，意得客（HEATACT）的故事，其實始於 1978 年台中大肚的一座小工廠。當時的永電工業以熱風機與工業加熱器立足市場，靠著紮實技術與穩定品質，逐步取得各產業龍頭信任，建立台灣加熱產業的重要基礎。

圖：由 意得客超導熱電器科技有限公司 提供

為了滿足更廣泛的應用需求，團隊於 2002 年以 Heat（熱能）與Tact（精準）為核心理念創立「意得客 HEATACT」，正式跨入薄型電熱片領域。從發熱材料、溫度設計、結構、焊接到代客組裝，意得客堅持全流程自製，確保「品質第一、客戶滿意」。

圖：由 意得客超導熱電器科技有限公司 提供

AI 時代來臨：不起眼的小元件，卻是伺服器運算的關鍵幕後力量

AI 伺服器的快速擴張，使得溫控成為運算穩定性的核心。意得客早在市場爆發前便投入研發，僅用三週就完成 AI 伺服器專用加熱模組打樣並送測。儘管客戶驗證耗時半年，但台灣製 PI 薄型電熱片在極端環境中表現優異，成功跨入國際 AI 應用供應鏈。

沒有鎂光燈，卻是 AI 世界不可或缺的穩定力量。

跨入寒帶市場：車燈除冰模組為台灣製造打開國際大門

亞熱帶的台灣很少遇到車燈結冰、起霧問題，但這卻是寒帶國家行車安全的大挑戰。意得客看見痛點，開發車燈除冰加熱模組，並與國產大廠合作搶下海外訂單。這項在台灣不被察覺的技術，如今正成為打開國際市場的關鍵產品。

圖：由 意得客超導熱電器科技有限公司 提供

你身邊的溫度，其實都有意得客

除了工業應用，意得客的技術其實早已進入你我的生活。

如：

24 小時外送龍頭與 Pizza 熱到家的保溫加熱箱

電熱毯、超導熱暖風扇

浴室防霧鏡

馬桶暖座

機車、自行車冬季加熱把手

許多生活中的小確幸，都來自一片薄薄的電熱片。

圖：由 意得客超導熱電器科技有限公司 提供

EDK 的誕生：讓「意得客的溫度」真正走進生活

隨著技術成熟、應用遍布全球，意得客在 2025 年推出全新生活品牌 EDK，定位為「讓每個人都能享受精準、安全溫度的生活科技品牌」。

同年成立 EDK 官方購物站，以期讓過去只在工業領域出現的專業加熱技術，正式走向消費者市場。

EDK 的使命是把意得客累積 40 多年的溫控技術，轉化為更貼近日常的產品，如：

台灣製電熱毯與超導熱暖風扇

生活用薄型加熱保暖穿戴配件

健康家電神器排汗養生艙

開車族必備食物加熱保溫箱

過去在 B2B 領域深耕的意得客，如今透過 EDK，正式跨向 B2C，讓「台灣溫度」能被更多人看見與使用。

±1°C 的追求：站 上半導體級精度

意得客更為半導體檢測設備及乾燥製程打造專用加熱元件，把任意點溫差壓進 ±1°C。

這項成果來自多次材料、結構與工法調整，是台灣少數能達到此精度的企業，也讓他們站在高精密溫控技術的最前線。

25 年的堅持：把地暖帶進台灣人的生活

意得客推動地暖工程已超過25 年，看到的不是「氣候」，而是「生活品質」。

地暖讓室內更乾燥、舒適，對藝術收藏者與長輩家庭更是生活必要條件。

Ted 經理指出，法國政府甚至規定冬季室溫不得低於 18°C，凸顯「穩定室溫」是文明生活的基本要求。

讓台灣製造更被信任：每一度都不妥協

意得客投入大量檢測設備及實驗室，從測溫、耐久到安全測試，每件儀器都經 SGS定期校正、也自主申請更高等級的 TAF 認證，從設計到組裝後產品驗證皆自行完成，確保每片電熱片都是可靠的溫度。

47 年的堅持：把每一度做到最好

自 1978 年起，意得客始終專注做好一件事：

把客戶需要的溫度做到最好。

用看不見的熱，讓世界看到台灣的實力；

如今也透過 EDK，讓這股溫暖真正走進你我的生活。

