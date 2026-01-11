薄荷棒緩解鼻塞？醫揭「大腦騙局」真相 熱敷、洗鼻才有效

許多民眾習慣使用的薄荷棒或薄荷油，其實無法真正解決鼻塞問題，耳鼻喉科醫師張嘉峻透露，薄荷棒只是透過刺激冷覺受器欺騙大腦，讓人產生「鼻子通了」的錯覺。他強調，若想真正緩解鼻塞，熱敷或洗鼻子才是更有效的方式。

許多患者鼻塞嚴重，平時都靠薄荷棒「吸一下就通」，但沒多久又會再度塞住。（示意圖／photoAC）

張嘉峻在粉專《小峻醫師 張嘉峻》發文指出，診間經常遇到患者表示鼻塞嚴重，平時都靠薄荷棒「吸一下就通」，但沒多久又會再度塞住。他解釋，鼻塞的主因通常是鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道空間變窄，然而醫學研究已經證實，薄荷成分並沒有辦法讓鼻黏膜收縮。

關於薄荷為何能讓人感覺呼吸變順暢，張嘉峻說明，這是因為薄荷直接刺激鼻腔內的「冷覺受器」。當受器被啟動後，就會騙過大腦，讓大腦接收到「有大量冷空氣流動」的訊號，誤以為氣流量增加，進而產生鼻子通暢的錯覺，但實際上「它無法把塞住的空間打開」。

張嘉峻進一步表示，並非完全不能使用薄荷，其帶來的清涼感確實能舒緩不適的情緒，但它只能讓人「感覺」好過一點，無法解決物理上的阻塞問題。他也提醒，過度使用甚至可能導致鼻腔乾燥。

針對如何「真正改善」鼻塞，張嘉峻建議可嘗試適度熱敷，和薄荷的冷感相反，溫熱反而能促進血液循環，幫助鼻黏膜消腫。另外，若是濃稠鼻涕或是過敏原造成的阻塞，使用洗鼻器沖洗鼻腔，物理性移除髒污更有效。

張嘉峻也提醒，如果長期嚴重鼻塞，這時候只靠「騙過大腦」是沒用的，記得尋求耳鼻喉科醫師評估治療才是上策。

