薄荷綠清新配色的14.8坪退休宅，以彈性開放式廚房打造療癒生活

在努力打拼了大半輩子後，這間僅14.8坪的退休宅，不再追求華美的裝潢，而是回歸一個單純卻動人的願望，擁有一處讓人一回家就捨不得再出門的所在。空間雖小，卻承載著對生活節奏放慢、對日常質感升級的深層期待，也成為設計師發揮精準拿捏與細膩佈局的最佳舞台。



面對僅6.1坪的公領域，屋主最在意的是收納與開放感之間的拉鋸。設計師以薄荷綠、白色與木色構成清新基調，為空間注入輕盈氣息，降低櫃體量感，讓視覺自然延展。玄關以隔屏搭配方格玻璃作為進門端景，在遮蔽廚房的同時保有光線穿透，兼顧隱私與通透；一側再以清玻璃與白色鐵件打造推拉門，讓廚房能隨需求開闔，實現屋主心中的彈性開放式配置。



客廳是屋主最鍾愛的角落，電視牆以薄荷綠結合灰色手刷塗料，彷彿將森林氣息引入室內，療癒而安定，同時將線路全數隱藏於牆面之中，下方抽屜式收納提供實用機能，弧形內凹的造型修飾，讓量體顯得柔和而不壓迫。餐廳區延續清爽色系，選用易清潔的烤漆玻璃，餐邊櫃加入滑門設計，並貼心預留除濕機位置；一旁的摺疊平台在不干擾進入廚房動線的前提下，提升空間使用彈性。

私領域的規劃則更顯溫柔，主臥以乾燥玫瑰色鋪陳氛圍，搭配不規則溝縫線條與圓角轉折，營造安心且具包覆感的休憩場域，床邊延伸窗邊整排收納，兼顧安全與實用。另外，僅1.9坪的次臥整合展示櫃、書桌與收納機能，讓偶爾來訪的家人也能舒適停留。

