薇薇被罵翻、羅賓卻封神！《航海王》真人版選角掀論戰

Netflix《航海王》真人影集播出後好評不斷，第二季也將於今年3月10日推出。近日Netflix也公布正式前導預告影片，曝光了羅賓、薇薇等選角，但當中薇薇疑似因為膚色或是造型問題，引發大量網友痛罵。

薇薇由英國印度裔女演員Charithra Chandran飾演。圖／翻攝自onepiecenetflix@IG

Netflix公布《航海王》真人影集第二季預告影片，在影片中可以看到主角團草帽一夥遭到反派組織「巴洛克華克」成員襲擊，其中「薇薇」一角由英國印度裔女演員Charithra Chandran飾演，部分網友認為其膚色與原作設定不同，引發大量抨擊；而另一位焦點「羅賓」，則是由俄羅斯演員Lera Abova飾演，美艷外表獲得稱讚，甚至被讚是漫改作品中選角最優的絕世美女。

羅賓由俄羅斯演員Lera Abova飾演。圖／翻攝自onepiecenetflix@IG

預告片底下留言可以看見網友們對兩位的選角截然不同的態度，一部分痛批薇薇，「這個薇薇看起來比娜美還會偷東西」、「我們公主是不是忘了要防曬」、「薇薇公主跟MR.5選角失敗」、「還我薇薇」；但針對羅賓的選角則是一面倒誇獎，「羅賓也太正了吧」、「外型氣質很符合羅賓初登場時神秘冷豔的人設」。

不過，對於網上的大量批評，第二季演員Rob Colletti先前也公開聲援，指出Charithra Chandran是由原作作者尾田榮一郎親自選中飾演薇薇，這並非「改變角色」而是尊重尾田構思的體現。

