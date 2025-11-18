薏仁綠豆湯加1物更清涼排濕！中醫教你夏季「吃瓜」撇步 這樣吃才消暑

在炎炎夏日，瓜果類食材不僅成為餐桌上的清涼選擇，更是養生保健的絕佳良方。中醫提醒，瓜果本身於性質偏寒涼，體質虛寒者應適量食用，避免腸胃不適，若合理搭配瓜果與溫性食材，能更全面地滿足身體在夏季的營養需求，達到養生保健的目的。

夏季吃瓜果好清涼 但須注意食用量

中醫師陳櫂瑔指出，夏季瓜果不僅能為身體帶來清涼感，還富含多種維生素和礦物質，如西瓜、哈密瓜、絲瓜及苦瓜等，普遍具有解暑消渴、生津止渴的功效，能有效幫助人體降溫解渴，同時補充必要的水分與營養素，非常適合納入夏季飲食規劃中。然而，這些性質偏寒涼的瓜果若食用過量，可能導致腹脹、腹瀉等不適，因此需根據個人體質適量攝取。

夏季養生粥首選：絲瓜瘦肉粥

陳櫂瑔表示，想在夏季多吃絲瓜料理的話，「絲瓜瘦肉粥」就是道兼具營養與清爽的夏季養生料理，不僅清甜可口，還能為身體帶來清涼舒適的感受。製作時需準備鮮絲瓜1條去皮切塊、胡蘿蔔1條切塊、粳米100克和調味過的瘦肉60克，將所有材料放入鍋中，加入適量清水，先以大火煮沸後轉小火熬煮成粥，最後加入少許冰糖調味即可享用。

消暑利濕良方：薏仁薄荷綠豆湯

陳櫂瑔提到，除了瓜果類，不少人也會在夏季喝綠豆湯來消暑，而「薏仁薄荷綠豆湯」是夏季消暑解渴的理想飲品，此湯具有清熱利濕、清涼解暑的功效，若想更加清涼消暑，還可以在湯中加入薄荷，特別適合在悶熱的夏季飲用。

準備材料包括薄荷5克、薏仁30克、綠豆60克及冰糖1至2大匙。製作時，先將薏仁和綠豆洗淨並浸泡3小時備用，接著在鍋中倒入800毫升水，放入薏仁和綠豆以中火煮開，再轉小火煮半小時，最後加入薄荷和冰糖，繼續煮5至10分鐘即可。

