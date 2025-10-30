薑不只暖身！研究：薑是「內臟脂肪剋星」讓胰島素更靈敏 告別三高

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在門診中，經常被問到喝薑茶是否真的對健康有幫助。過去他只能笑著回答：「溫溫的、舒服就好啦～」，但現在很肯定地說：「對身體代謝真的有幫助，而且有研究數據支持！」。

36篇試驗證實薑是啟動代謝的關鍵

他指出，一篇發表在《Complementary Therapies in Medicine》期刊的系統性回顧，整理了36篇臨床試驗、1832位成人的資料，用科學方法解答了這個日常問題，證實薑除了溫暖身體，更是啟動代謝的關鍵。

廣告 廣告

薑能提升脂聯素 啟動身體代謝

這項研究的關鍵數據顯示，攝取薑後，脂聯素平均上升0.84 μg/mL、腰圍平均減少0.65公分、體脂百分比平均下降1.49%。這不是單靠意志力逼瘦，而是身體開始自我調節，代謝真正啟動了。

脂聯素是由脂肪細胞分泌的荷爾蒙，功能像是一個「代謝指揮官」。張家銘解釋，當脂聯素夠高時，脂肪會開始被當作燃料使用，胰島素變得更靈敏，血糖不容易亂飆，發炎反應也比較不會失控。相反地，如果脂聯素偏低，脂肪會囤積、代謝變慢，還容易導致胰島素阻抗、脂肪肝，甚至代謝症候群。

看更多：4大「超便宜抗癌食材」！有效抑制癌細胞 這樣吃癌細胞都怕你

內臟脂肪開始動員 健康風險逐步反轉

雖然腰圍減少0.65公分、體脂下降1.49%看似變化不大，但張家銘強調，這很可能代表「內臟脂肪」正在動搖。內臟脂肪是最有害健康的脂肪，它包裹著肝臟、壓迫胰臟，會導致血糖控制失衡，增加心血管疾病風險。

當腰圍縮小、體脂下降，代表身體開始動員內臟脂肪。若同時脂聯素也上升，身體的調節能力就會大幅改善。張家銘形容，這就像是身體按下了「自己修復」的開關，不只是瘦了，代謝變得更聰明、更有彈性，原本悄悄堆積的健康風險，也開始慢慢反轉。

看更多：連黃仁勳都愛「薑汁番茄」組合不簡單！能延緩老化、護心血管

薑點燃身體智慧 讓代謝重新流暢

許多人為了減重，努力很久卻看不到成效，心裡很氣餒。但張家銘主任認為，健康不是靠逼迫自己瘦下來，而是讓身體願意配合你。脂聯素就像是召回代謝軍隊的號角，只要它上升，身體就會慢慢配合你變好。

看更多：2025霜降：節氣意思、吃柿子習俗 禁忌與養生食物全攻略

薑這個平凡的食材，只要用對時機、方法，就能悄悄點燃身體的智慧，讓脂肪不再卡住，讓代謝重新流暢，讓你不再靠拚命，而是靠身體自己想要變好。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張家銘醫師

更多健康2.0報導

廚房裡的「超級食物」！蔥薑蒜是天然抗生素 擊退腹瀉、喉嚨痛、感冒

指甲2變化是身體求救？骨科權威：12警訊恐害骨鬆 看1圖補鈣救命

糖尿病讓你失去視力？「這部位」病變最可怕 醫囑出現黑點就嚴重了



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章