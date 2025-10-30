薑不只暖身！研究：薑是「內臟脂肪剋星」讓胰島素更靈敏 告別三高
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在門診中，經常被問到喝薑茶是否真的對健康有幫助。過去他只能笑著回答：「溫溫的、舒服就好啦～」，但現在很肯定地說：「對身體代謝真的有幫助，而且有研究數據支持！」。
36篇試驗證實薑是啟動代謝的關鍵
他指出，一篇發表在《Complementary Therapies in Medicine》期刊的系統性回顧，整理了36篇臨床試驗、1832位成人的資料，用科學方法解答了這個日常問題，證實薑除了溫暖身體，更是啟動代謝的關鍵。
薑能提升脂聯素 啟動身體代謝
這項研究的關鍵數據顯示，攝取薑後，脂聯素平均上升0.84 μg/mL、腰圍平均減少0.65公分、體脂百分比平均下降1.49%。這不是單靠意志力逼瘦，而是身體開始自我調節，代謝真正啟動了。
脂聯素是由脂肪細胞分泌的荷爾蒙，功能像是一個「代謝指揮官」。張家銘解釋，當脂聯素夠高時，脂肪會開始被當作燃料使用，胰島素變得更靈敏，血糖不容易亂飆，發炎反應也比較不會失控。相反地，如果脂聯素偏低，脂肪會囤積、代謝變慢，還容易導致胰島素阻抗、脂肪肝，甚至代謝症候群。
看更多：4大「超便宜抗癌食材」！有效抑制癌細胞 這樣吃癌細胞都怕你
內臟脂肪開始動員 健康風險逐步反轉
雖然腰圍減少0.65公分、體脂下降1.49%看似變化不大，但張家銘強調，這很可能代表「內臟脂肪」正在動搖。內臟脂肪是最有害健康的脂肪，它包裹著肝臟、壓迫胰臟，會導致血糖控制失衡，增加心血管疾病風險。
當腰圍縮小、體脂下降，代表身體開始動員內臟脂肪。若同時脂聯素也上升，身體的調節能力就會大幅改善。張家銘形容，這就像是身體按下了「自己修復」的開關，不只是瘦了，代謝變得更聰明、更有彈性，原本悄悄堆積的健康風險，也開始慢慢反轉。
看更多：連黃仁勳都愛「薑汁番茄」組合不簡單！能延緩老化、護心血管
薑點燃身體智慧 讓代謝重新流暢
許多人為了減重，努力很久卻看不到成效，心裡很氣餒。但張家銘主任認為，健康不是靠逼迫自己瘦下來，而是讓身體願意配合你。脂聯素就像是召回代謝軍隊的號角，只要它上升，身體就會慢慢配合你變好。
看更多：2025霜降：節氣意思、吃柿子習俗 禁忌與養生食物全攻略
薑這個平凡的食材，只要用對時機、方法，就能悄悄點燃身體的智慧，讓脂肪不再卡住，讓代謝重新流暢，讓你不再靠拚命，而是靠身體自己想要變好。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張家銘醫師
更多健康2.0報導
廚房裡的「超級食物」！蔥薑蒜是天然抗生素 擊退腹瀉、喉嚨痛、感冒
指甲2變化是身體求救？骨科權威：12警訊恐害骨鬆 看1圖補鈣救命
糖尿病讓你失去視力？「這部位」病變最可怕 醫囑出現黑點就嚴重了
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 2 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 19 小時前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 21 小時前
女性幾歲進入更年期？何時要開始做準備？醫師帶你一次了解！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前舉辦「F4生活守則 更年期遠離代謝症候群」記者會，專家於會中分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活型態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。 更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險 中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。 「從今年（2025）1月到8月，我們診所照護的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與國內外數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。 「F4守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？ 「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改健康醫療網 ・ 21 小時前
國二女吃錯3餐確診糖尿病！母崩潰：害了她
生活中心／杜子心報導台灣兒童與青少年愛喝含糖飲料、吃甜食的比例愈來愈高，肥胖與慢性病問題也日益嚴重。營養師高敏敏曾在健康節目中分享，她曾經在門診遇過一名14歲少女，因長期攝取過多精緻糖導致第二型糖尿病確診，糖化血色素甚至高達12%到13%，遠超過正常值。當下媽媽崩潰哭喊「是不是我害了她」，少女全程低著頭不敢說話，讓人心疼。高敏敏指出，這名少女每天早餐吃外食、午餐在福利社買麵包，下午固定吃三個車輪餅，晚餐又全家外食，三餐糖分超標卻無人察覺。民視 ・ 1 天前
容易血糖高的人，多半是這「8個習慣」害的！ 不吃早餐、咖啡喝太多都中鏢
血糖有些波動是自然的，但我們要避免的是劇烈起伏，不論過高或過低。避免血糖大幅變化並不容易，因為許多原因都可能影響血糖穩定，例如藥物劑量過多或不足、脫水、壓力、疾病，以及過量攝取高碳水食物。營養師 Rebecca Jaspan 解釋道：「吃東西後血糖上升是正常的，無論是否有糖尿病。當血糖上升時，胰島素會被釋放，將血液中的糖分送進細胞，轉化成能量。但若胰島素作用受阻，可能因胰島素阻抗或胰島素分泌不足，糖分就會停留在血液中，導致長期高血糖，對健康有害。」Eatingwell網站分享以下 7 個習慣，糖尿病專家提醒最好避免，以免血糖飆升。 1、忽視壓力壓力難以避免，但若長期未處理，會嚴重傷害健康。Jaspan 指出：「高壓力會使身體釋放皮質醇與腎上腺素，導致血糖上升並干擾胰島素功能。這種『戰或逃』反應會讓糖分更久停留在血液中。」營養師 Lauren Plunkett 補充：「長期情緒壓力會演變成慢性壓力，長久下來引發健康問題。」 2、高強度運動運動通常能提升胰島素敏感度，改善血糖，但有時劇烈運動反而會讓血糖上升。這是因為劇烈運動會釋放腎上腺素，刺激肝臟釋放葡萄糖。Jaspan 補充：「此時身體常春月刊 ・ 22 小時前
高蛋白飲輸了！運動後吃「它」更能長肌肉、抗發炎、護腸道
許多人運動後會補充香蕉或高蛋白飲料，藉此增肌並補充能量，但最新研究指出，希臘優格是更好的選擇，因為不僅蛋白質高、含糖量低，還具有額外的抗發炎與肌肉修復功效。健康的腸道環境有助於抑制發炎物質生成，讓肌肉恢復更迅速。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 1 天前
猛！重訓後吃「這個」比喝蛋白飲更有效 肌肉恢復快又抗發炎
【記者黃泓哲／台北報導】運動後吃香蕉或喝高蛋白飲料，是許多人補充能量與幫助肌肉修復的習慣。不過食安專家韋恩在臉書引用最新研究指出，「希臘優格」其實是更好的選擇！它不只蛋白質含量高、碳水化合物少，還能抗發炎、幫助肌肉修復。研究團隊指出，這與「腸肌軸」（gut–muscle axis）有關——腸道健康能抑制體內發炎反應，讓肌肉恢復更快。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
不是脂肪！研究曝「它」是癌細胞的最愛：很多人的心頭好
現代人聞癌色變。一般認為，脂肪會加速癌症的生成與復發，但醫師李思賢表示，科學家發現，癌細胞與糖密切相關，糖能讓癌細胞快速繁殖。但他也表示，民眾不需恐懼糖，而應選擇健康的食物，少吃加工糖與精製澱粉，而以全食物為主、搭配健康的蛋白質和油脂、控制體重與規律運動。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
5款地雷宵夜曝！醫：我睡前3小時絕不碰食物
[NOWnews今日新聞]有不少人因為工作關係，或者因為嘴饞而在睡前吃宵夜，營養功能醫學專家劉博仁整理了五種常見的宵夜地雷食物，並稱這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議宵夜份量要小、最...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
吃稀飯=喝糖水？農糧署揭密：搭配「3類食物」穩血糖、增飽足感
稀飯容易吞嚥，屬於「高升糖指數」食物，坊間流傳稀飯沒營養、吃了等於喝糖水。農糧署發文說明，稀飯並非沒有營養，而是養胃、復元的好食物，與米飯相比，升糖指數確實稍高，食用時搭配蛋白質、膳食纖維、健康油脂，可降低餐後血糖波動，延長飽足感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪元凶
[NOWnews今日新聞]一名年約22歲的女性罹患潰瘍性結腸炎，出現劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾約2年，使用多種藥物皆無明顯改善，甚至要留職停薪、長期困在家中。醫師提到，當時懷疑個案合併「困難梭菌」感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 12 小時前
吃雞肉會得癌症？每周超過這分量 癌症風險增2.6倍 最佳吃法曝光
你以為吃雞肉很健康？研究顯示，過量食用雞肉可能增加死亡風險！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒民眾須留意食用分量。一項追蹤4,000多位義大利中年人的最新研究顯示，每周食用超過300公克雞肉的人，整體死亡率提健康2.0 ・ 1 天前
港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期
港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
喝咖啡配菸酒「癌細胞加速上身」 隔1小時才能吃保健品
對許多上班族來說，早晨一杯咖啡是提神的必需品。然而，營養功能醫學醫師劉博仁提醒，咖啡若搭配錯誤食物或飲品，可能引發嚴重健康風險，特別是與吸菸、酒精一起攝取時，更可能增加罹患癌症的機率。中天新聞網 ・ 1 天前