薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心

買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。

食藥署在臉書粉專「食用玩家-食藥署」表示，冷冷的天氣中，用一杯熱騰騰的薑母茶驅寒最幸福，但老薑買了常常用不完放到發芽，這樣還能使用嗎?

食藥署說明，其實發芽的老薑並不會產生毒素，但薑在發芽的過程中營養價值會減少，最好還是趁新鮮時享用喔！需要注意的是，腐爛的薑可能會產生黃樟素，不建議民眾使用。並應留意食物保存，單次購買量不宜太多。

食藥署過去也解釋過，薑是多年生草本植物，根莖為可食用部位，具有香味及辛辣味，依照採收的時期不同，可分為芽薑、嫩薑、粉薑、老薑（即常稱之薑母）等。根據行政院農業委員會的說明，薑在發芽過程中，會消耗掉部分的營養物質，導致營養價值降低，但是並沒有產生有毒物質，薑及長出的芽薑皆可食用。

食藥署表示，腐爛的薑可能產生的黃樟素，目前被國際癌症研究機構（IARC）列為第2B類物質，雖無證據顯示會對人類致癌，且對動物致癌性證據有限或不足，所以不建議民眾使用。

