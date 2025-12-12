薑母鴨不能隨便亂吃?專家教你分辨體質，３大熱補料理這樣吃才健康
寒冬氣溫下降，又濕又冷，街頭巷尾充滿薑母鴨、羊肉爐與藥燉排骨香氣，因此，進補料理成為許多台灣民眾冬天的養生首選。然而，中醫師潘韋岳提醒，進補並非人人適合，體質燥熱者若食用過量，恐怕不但補不到，還可能出現上火、冒痘、便秘、血壓升高等問題。
潘韋岳解釋，傳統中醫認為「寒者熱之」，當天氣寒冷時，適度補養可幫助驅寒、促進血液循環與提升免疫力，但重點在於「辨證論治」，也就是說，比需要先了解自己的體質，再決定要不要補，以及該怎麼補。
他指出：「不少民眾誤以為冬天一定要補，覺得越補越好、越補越健康，甚至連續好幾天進補，結果卻補出一堆問題。」體質燥熱的人平時怕熱、喜喝冰飲，常有口乾舌燥、口臭、長痘、便秘、睡不好等情形，若再吃薑母鴨、羊肉爐這類偏溫熱的料理，容易火上加油，導致內熱更旺；同樣的，體質虛寒的人雖較適合進補，但是，若長期大量進補，反而可能補過頭，體質從虛轉為燥熱，變成另一種失衡狀態。
進補並非全民運動：先認清體質才是關鍵
潘韋岳指出，進補的前提是要先了解自身的體質，中醫認為，每個人先天條件都不一樣，後天的生活習慣、日常作息，也都會影響體質，因此並不是「冬天到了就一定要補」，而是「補得對才有用，補錯了，反而會傷身」。
常見體質大致可分成兩種類型：
1.陽盛燥熱體質
特徵包括：怕熱不怕冷、喜歡喝冷飲、臉色紅潤、精神旺盛、容易口乾舌燥或冒痘，有些人平時還會出現血壓偏高的現象；這類體質的人若是常食用薑母鴨、羊肉爐等溫熱補品，就很容易「火上加油」，容易出現上火、便秘、口氣重、牙齦腫痛、睡不好等情形。
潘韋岳建議，若是真的想要進補，務必要適量，並可搭配白蘿蔔、冬瓜、蛤蠣等涼性食材來中和，避免熱性累積。
2.虛寒體質
特徵包括：怕冷不怕熱、喜愛喝熱飲、衣服常穿得比別人厚、手腳冰冷、精神較差、容易疲倦；這類體質的人，在冬天較易受到冷風的影響，進補後能改善氣血循環、提升體力，但仍不建議天天進補、過度進補，否則也可能逐漸轉為燥熱體質。
潘韋岳提醒，有些人吃了2、3天的補藥，覺得身體很舒服，就開始天天吃，最後反而變成口乾、冒痘、便秘，這就是補過頭的典型例子。
潘韋岳強調，最好的進補方式是尋求合格中醫師診斷，再依照處方來進補，才是最安全又有效的養生方式。因為體質不是單靠自己猜就能確定，很多人以為自己怕冷就是虛寒，但其實可能是「外寒內熱」或「陰虛火旺」，吃錯補品容易加重不適症狀，越補越大洞。
Box中醫師的小叮嚀
三大冬日補品解析：補什麼？誰適合？
潘韋岳指出，台灣冬季常見的薑母鴨、羊肉爐與藥燉排骨，是非常受到民眾歡迎的進補料理，熱氣蒸騰、香味四溢，讓許多人一想到冷風就忍不住想來一鍋。但他特別提醒，這些料理確實具有溫補效果，但不同料理的功效與適合族群略有差異，應依體質選擇。
薑母鴨：溫補氣血、驅寒暖身
薑母鴨以當歸、黃耆、川芎、桂枝、老薑、米酒與鴨肉燉煮而成，可驅寒暖身、補氣養血、促進血液循環，適合冬天手腳冰冷、氣血不足者享用。
適合對象：手腳冰冷、容易疲倦、畏寒者
注意事項：
體質燥熱、容易上火者吃多可能出現口乾、便秘、痘痘、口氣重等不適，建議搭配白蘿蔔或冬瓜中和熱性。
羊肉爐：補氣補血、改善體力
羊肉爐屬性偏熱，多加入當歸、川芎、桂枝、枸杞、紅棗等藥材，具有補氣補血、增強體力功效，常見於冬天勞累或虛寒體質者。
適合對象：冬天容易手腳冰冷、容易疲倦、體力差者
注意事項：
燥熱體質若吃太多，可能容易「火旺」，出現口乾、躁熱、流鼻血等症狀。
藥燉排骨：溫補氣血、調理生理期
藥燉排骨常加入人參、白朮、熟地、枸杞、桂枝、甘草等藥材，可溫補氣血，有助血液循環，女性於冬天食用可幫助改善生理期冰冷、疲倦等不適。
適合對象：氣血不足、經期手腳冰冷、容易疲倦者
注意事項：
燥熱體質仍建議適量，避免越吃越燥。
Box進補不是越熱越好
如何吃得健康？搭配食材降火更安心
潘韋岳建議，如果本身屬於燥熱體質，又想偶爾在冬天吃點補，最好不要單吃溫補食材，可搭配一些性質偏涼的食物來「降火、平衡」身體；舉例來說，加入白蘿蔔、蛤蜊一起料理，不但能增添風味，也能降低上火的機會，吃得更安心。
吃完補湯或油膩食物後，也可以在餐後喝點清爽茶飲，幫助緩解熱氣：
1.冬瓜皮茶：清熱退火、口乾舌燥時很適合
2.菊花茶＋枸杞：能明目、緩解上火
3.洛神荷葉茶：消脹、助代謝、解煩熱
不過，茶飲也不宜過量，建議一天1～2杯即可，避免影響睡眠或腸胃。
另外，靠按摩穴位也能有效降火氣。潘韋岳師推薦三個常用穴位：
1.內庭穴：位於腳趾第二、三趾間，可清熱、消腫，適合嘴破、牙齦腫時按揉
2.太衝穴：在腳背大拇指與第二趾骨交界處，可疏肝平火，緩解火氣旺、煩躁
3.合谷穴：手背虎口位置，能清熱止痛，常用於喉嚨痛、頭痛
每天按壓穴位約3–5分鐘，力道以「酸、脹、微痛」為宜，搭配深呼吸更能放鬆。
透過飲食調整與簡單穴位保養，能有效緩解嘴破、牙齦腫、喉嚨乾、心煩熱等不適，讓身體更舒服。
進補要補對，別補成負擔
潘韋岳提醒，雖然冬天進補已是台灣人的傳統習慣，但補身不是吃越多越好。他強調：「若補錯體質，不但補不到，反而可能造成頭痛、喉嚨痛、嘴破、長痘，甚至加重慢性病，得不償失。」尤其是燥熱體質、三高族群、腸胃虛弱者，都要特別留意。
他鼓勵民眾在進補前，先了解自己的身體狀態：平常是否容易口乾舌燥？是否有便秘、火氣大、常冒痘？或是屬於怕冷、手腳冰冷、容易疲倦？若自己不確定，建議詢問中醫師或專業人員的意見，再決定吃什麼、怎麼補，才能補得對、補得安心。
結論來說，冬天進補的目的不是大吃大喝，而是調整體質、強身保暖。只要依照體質挑對食材、掌握適量原則，再搭配均衡飲食與規律作息，才能真正吃出健康，讓身體在冬天更有活力。
（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
