薑母鴨只做冬天為何能賺錢？同行揭密全靠「1類食材」：看各店良心

進入冬天，火鍋、燒烤類等熱食就是人們聚餐首選，尤其是薑母鴨更是大排長龍。就有網友好奇，薑母鴨一年只做冬天，也就是營業3個月，現在原物料、人事和租金成本不斷上漲下，為何還能賺錢？文章引起討論，就有薑母鴨業者揭密是靠配料賺錢，但看的就是各店的良心。

原PO在Threads上發問，薑母鴨一份價錢不貴，每年又只賣冬天，在如今成本這麼高的情況下，真的能賺到錢嗎？不少網友紛紛留言：「三個月賺一年，朋友說的」、「沒看薑母鴨都是春天跑去歐洲員工旅遊嗎？台灣哪個餐飲業可以辦得到？玩完回國放半薪假5個月」、「去薑母鴨店學過兩個月，師父的店大小桌共45桌，天氣冷時，下午6-10點內用保持35桌以上，外帶5-10點保持5-8個排隊，我曾經從4:50上班到凌晨1點才坐到椅子」、「一鍋薑母鴨就5、6塊鴨肉起碼賣400以上再加菜跟飲料還不好賺啊」、「朋友在東海大學旁邊開薑母鴨，他們一年的確只做3個月，但那3個月是不休息的」、「我只好奇為何薑母鴨店的麵線會特別好吃」。

一名薑母鴨業者則出面表示，一年生意好也就這三個月，但夏天房租要照付，所以沒有大家想像中麼好賺。每天員工下班要整理2~3小時以上，冬天一天工作10小時、12小時，立冬甚至要14小時起跳，更透露，火鍋類的店面，基本上都是靠配料賺錢，但配料的品質就看各店良心。

這名薑母鴨業者強調，看到有人說高麗菜賣一份賺五份，自己是做不到，外面高麗菜一顆10塊，我用的是一斤10~20的，貴的時候40~50，不要只看便宜的時候，菜販都不傻，知道冬天用量大，價格自然不會便宜。他說，10塊一顆的高麗菜根本不會甜，一般小火鍋都是用這種，煮很久都不會爛，而自己所用的食材，絕不會擺放超過2天以上，寧用賣完也不會多叫來放著，以確保新鮮度。

