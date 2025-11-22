薑母鴨只做冬天還是賺？業者揭「靠配料」：品質看各店良心

隨著氣溫下降，薑母鴨店家門前大排長龍的景象再度出現，有網友好奇，在原物料、人事和租金成本不斷上漲的情況下，薑母鴨店一年只營業約3個月，為何仍能維持獲利？對此，有薑母鴨業者現身揭密，表示火鍋類店家主要靠配料賺錢，但配料的品質就看各店家的良心。

薑母鴨。（示意圖／中天新聞）

原PO在Threads上發問，薑母鴨一份價格不高，每年又只在冬季販售，在現今各項成本高漲的情況下，真的能賺到錢嗎？貼文引發熱烈討論，許多網友紛紛留言分享看法。有人表示：「三個月賺一年，朋友說的」、「沒看薑母鴨都是春天跑去歐洲員工旅遊嗎？台灣哪個餐飲業可以辦得到？玩完回國放半薪假5個月」、「朋友在東海大學旁邊開薑母鴨，他們一年的確只做3個月，但那3個月是不休息的」、「一鍋薑母鴨就5、6塊鴨肉起碼賣400以上再加菜跟飲料還不好賺啊」

另有曾在薑母鴨店工作過的網友分享經驗：「去薑母鴨店學過兩個月，師父的店大小桌共45桌，天氣冷時，下午6-10點內用保持35桌以上，外帶5-10點保持5-8個排隊，我曾經從4:50上班到凌晨1點才坐到椅子」，顯示冬季期間薑母鴨店的生意確實相當火爆。

對於網友的疑問，一名自稱是薑母鴨業者的人在社群平台上回應表示，一年中生意好的確只有兩三個月，但夏天的房租仍需支付，因此並沒有外界想像中那麼好賺。他透露，每天員工下班後，店家還需花2至3小時進行整理工作，冬天期間一天工作10小時以上是基本，超過12小時也是常態，遇到立冬或寒流時甚至要工作14小時以上。

這位業者進一步解釋，火鍋類店家基本上都是靠配料賺錢，但配料的品質就看各店家的良心。他反駁了網友所說「賣一份高麗菜賺五份」的說法，表示自己做不到這點。他解釋：「外面高麗菜一顆10元，我用的是一斤10至20元的，貴的時候40至50元，不要只看便宜的時候，菜販都不傻，知道冬天用量大，價格自然不會便宜。」也強調10元一顆的高麗菜品質不佳，「根本不會甜，一般小火鍋都是用這種，煮很久都不會爛」。他表示自家使用的食材絕不會擺放超過2天以上，「寧用賣完也不會多叫來放著，以確保新鮮度」。

