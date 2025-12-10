薑母鴨只喝湯不吃肉？一票人點頭：根本咬不動 老饕揭軟嫩關鍵

生活中心／王文承報導

氣溫驟降，許多人紛紛湧入薑母鴨店補身暖胃。不過，不少人抱怨，薑母鴨裡的鴨肉又老又柴，根本難以下嚥，大家實際上都只喝湯、吃配料，貼文曝光後，立刻掀起熱議。也有老饕建議，鴨肉一定要煮得夠久才會變嫩，若覺得柴、硬，多半是因為沒煮透；可以先吃配料、青菜，讓鴨肉在鍋裡多滾幾分鐘，再享用會更好吃。

一票人抱怨薑母鴨肉很柴 老饕揭軟嫩關鍵



一名女網友日前在《Threads》發文表示，自己吃薑母鴨時完全不碰鴨肉，好奇詢問：「有人跟我一樣嗎？」貼文短時間便吸引15萬人瀏覽，引來大批網友共鳴，「我只吃料，肉完全不動」、「+1，吃羊肉爐也不吃羊肉，只喝湯、吃菜」、「肉真的很柴，我都吃鴨肉丸」、「我覺得超難咬」、「薑母鴨不吃鴨、羊肉爐不吃羊，就是去煮菜的」、「我都喝湯配高麗菜、豆皮」、「大部分的鴨肉真的很硬」。

不過，也有老饕跳出來解惑，表示鴨肉本來就需要燉煮得夠久才會變軟嫩，太早夾起來吃，當然會覺得又柴又硬。同事則建議，剛上桌時不要急著吃肉，先從配料、青菜、麵線下手，讓鴨肉在鍋裡多滾幾分鐘，自然就會變得軟嫩好咬。

此外，先前也有網友好奇，薑母鴨一年只在冬天販售，到底是不是「超好賺」的行業？有業者親自現身說法，指出真正生意好的時間其實只有兩、三個月，但夏天房租仍得照付，遠沒有大家想像得輕鬆。員工下班後還得獨自整理兩、三小時；一到冬天，工作十小時是基本盤，超過十二小時也很常見，遇到立冬或寒流，工作十四小時起跳更是家常便飯。

