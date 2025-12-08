薑母鴨只喝湯不吃肉？網友掀共鳴 老饕揭密正確吃法

近日Threads上一名網友表示，自己每次吃薑母鴨只喝湯、吃配料，完全不碰鴨肉。（示意圖；本刊資料照）

冬季氣溫驟降，薑母鴨成為不少民眾進補首選，近日Threads上一名網友表示，自己每次吃薑母鴨只喝湯、吃配料，完全不碰鴨肉，好奇「有人跟我一樣嗎？」，貼文引發大批網友共鳴。

原PO在Threads上發文提問：「有人跟我一樣吃薑母鴨從來不吃薑母鴨的肉嗎？」貼文一出，許多網友紛紛表示自己也是同路人，認為薑母鴨的鴨肉常偏乾柴、帶骨多，吃起來不如湯與配料吸引人。「+1都喝湯跟菜料而已」「肉很柴，都吃鴨肉丸」「我！我覺得超難咬」「薑母鴨的肉都很乾柴，都是骨頭」，甚至有人表示希望店家能推出薑母鴨清湯底。

不過也有老饕表示，鴨肉需要長時間燉煮才會變得軟嫩，所以鴨肉應該留到最後再享用；部分網友則選擇改吃薑母雞，「我們現在都改吃薑母雞～一樣好吃」「我就是、所以我吃薑母雞，好吃」。

