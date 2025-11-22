薑母鴨只賣冬天怎賺錢？業者揭秘「全靠1類食材」：看店家良心了

生活中心／林昀萱報導

近日氣溫驟降，許多人都會呼朋引伴去吃薑母鴨暖暖胃。就有網友好奇，薑母鴨店一年只營業冬天「真的賺的到錢嗎？」釣出薑母鴨業者揭秘。

邁入冬天，薑母鴨店紛紛開張迎客。就有網友在社群平台Threads好奇表示，薑母鴨一份不會到很貴且每年又只賣冷的時候，真的賺得到錢嗎？短短幾行字引起網友熱烈討論。網友留言近乎一面倒：「三個月賺一年」、「絕對賺⋯有些店用很便宜的菜，酒，飲料，加工食物，但這很辛苦，只賣冷天氣的期間是不公休的⋯」「他賺的是高麗菜那些配料」、「賣一份高麗菜直接賺一顆高麗菜你說呢？」「一鍋薑母鴨就5.6塊鴨肉起碼賣400以上，再加菜跟飲料還不好賺啊？」「幾片高麗菜就要70，賺爛了」、「你會發現一份400不到的薑母鴨，吃到的只有骨頭，然後你又是約朋友吃不飽，只能一直點菜又加肉」、「菜盤根本暴利，一份都五十起跳」。

也有認識薑母鴨業者的網友透露：「我認識一個朋友，是在東海大學附近的知名薑母鴨店，他們一年只做3個月，但那3個月是都不休息的」、「一年只賣冬天不賺嗎！我同學他家就是賣薑母鴨爸媽獅子會、住豪宅」、「賺幾個月可以打趴外面的上班族。之前聽某家老闆說『我只賺冬天年收賺百萬起跳』，但夏天如果開是賠錢的....」「有時候不是賺很多，是夏天賠錢不如休息實在」。一名曾經想開薑母鴨店去學過的人透露其中辛苦：「我師父的店大小桌共45桌，天氣冷時，下午6到10點，內用保持35桌以上，外帶5到10點保持5到8個排隊，我曾經從4:50上班到凌晨1點才坐到椅子。」

一篇貼文釣出薑母鴨業者現身說明：「我自己開薑母鴨的，一年生意好只有兩三個月，但是夏天房租還是要給，所以沒想像中好賺，每天員工下班，我們還要整理兩三個小時以上，冬天一天工作10小時以上，基本算正常，超過12小時也是稀鬆平常，立冬甚至寒流14小時起跳。火鍋類的店，基本都是賺配料，不過配料就看各店家良心了。」針對回文說「賣一份賺五份」他表示自己是做不到，「外面高麗菜一顆10塊，我用的是一斤10~20的。貴的時候一斤4.50，我也是一樣的量。不要都看到便宜的時候，賣菜的商家也不傻，冬天用量大，價格也便宜不到那裡去。懂吃的就知道，10塊一顆的高麗菜根本不會甜，一般外面小火鍋，用的就是那種，煮很久都不會爛，吃起來也不甜。」

