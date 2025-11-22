薑母鴨只賣冬天能賺錢嗎？業者親揭秘辛：看店家良心

生活中心／楊佩怡報導

隨著冬季來臨，氣逐漸由涼轉冷，日夜溫差也逐漸擴大，不少台人會與朋友互揪吃薑母鴨、羊肉爐、火鍋等鍋物來進補，讓身體快速回暖。就有網友在Threads上好奇詢問，薑母鴨店只賣冬天，賺的到錢嗎？貼文曝光後，釣出薑母鴨店業者現身揭行業秘辛。





薑母鴨只賣冬天3個月「能賺錢嗎」？業者親揭秘辛「靠1食材」：看店家良心

有網友好奇發問薑母鴨店址開冬天期間，「真的賺得到錢嗎？」。（圖／民視新聞資料照）

熬過了夏天的空窗期，薑母鴨店搶在天氣天冷之際，開張營業。近日有網友在Threads上發文詢問，薑母鴨一份不會到很貴且每年又只賣冷的時候，真的賺得到錢嗎？原PO的好奇，直接引來大批網友熱議。大部分網友都認為絕對有賺錢，「絕對賺⋯有些店用很便宜的菜，酒，飲料，加工食物，但這很辛苦，只賣冷天氣的期間是不公休的」、「三個月賺一年，朋友說的」、「很多人都說他們只賺幾個月就夠一年的開銷，超佩服」、「我認識一個朋友，是在東海大學附近的知名薑母鴨店，他們一年只做3個月，但那3個月是都不休息的」、「一鍋薑母鴨就5.6塊鴨肉起碼賣400以上再加菜跟飲料還不好賺啊？」、「幾片高麗菜就要70，賺爛了」、「高麗菜現在便宜到靠北…應該說冬天菜都很便宜」。

薑母鴨店業者現身揭秘辛，他表示基本上都是賺配料錢，但配料好壞就要看店家良心了。（圖／民視新聞資料照）

另外更有薑母鴨業者現身留言區回應，親揭行業秘辛，他表示自己是開將薑母鴨店的，一年生意好只有兩三個月，但是夏天房租還是要給，所以沒想像中好賺；且每天員工下班，還要整理兩三個小時以上，冬天一天工作10小時以上，基本算正常，超過12小時也是稀鬆平常，立冬甚至寒流14小時起跳。此外，該網友也提到有沒有賺錢這件事，「火鍋類的店，基本都是賺配料，不過配料就看各店家良心了」。

原文出處：薑母鴨只賣冬天3個月「能賺錢嗎」？業者親揭秘辛「靠1食材」：看店家良心

