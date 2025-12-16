薑母鴨吃到吐血、休克 40歲男開刀搶命 犯一大忌

外科醫師陳榮堅提醒，有潛在病變的患者，平時最好少喝熱湯，也不能吃刺激性食物，避免症狀發作導致危險。（示意圖：shutterstock／達志）

冷氣團來襲，全台冷颼颼，不少人會吃暖呼呼的火鍋、薑母鴨，但有潛在病變的患者要特別注意。外科醫師陳榮堅表示，一位40多歲的男性患有「食道靜脈曲張」問題，血管壁本就又薄又脹，結果某天喝了薑母鴨的熱湯，導致靜脈曲張爆開，當場大吐血休克，緊急接受手術才保住性命，提醒相關患者少喝熱湯，別吃刺激性食物，以免遇到危險。

陳榮堅在臉書分享，一名40多歲男性因為工作需要交際應酬，長期有菸酒習慣，來他的門診接受檢查後，發現有肝硬化、食道靜脈曲張等問題，並持續追蹤治療，結果某天晚上他突然接到急診會診通知，到場一看才發現該名病人竟突然吐血、休克，被緊急送到急診。

廣告 廣告

開刀搶命後，陳榮堅經詢問才得知，患者很喜歡喝熱湯，當天因為天氣冷的關係，跟朋友相約去吃薑母鴨，但他本身就有食道靜脈曲張的問題，血管壁平常都是「又薄又脹」的狀態，薑母鴨不只燙到不行，還有行氣補血的特性，導致患者的靜脈曲張直接爆開，當場大吐血休克，手術後在加護病房住了好幾天，好不容易才逐漸恢復健康。

陳榮堅提醒，患有肝硬化、食道靜脈曲張等潛在病變的患者，平時要注意別吃非常燙的食物，同時最好也要避免吃刺激性的食物，以免病症發作，導致人身安全受到威脅。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

《星廚之戰》豪擲4000萬

蔡淳佳台北開唱當結婚16周年禮

弘道獎》林郁婷30歲生日 獻主持首秀