薑母鴨吃錯恐成「增重陷阱」 營養師：掌握5招不發胖！

隨著天氣轉涼，薑母鴨成為民眾進補暖身的首選。然而，薑母鴨的總熱量往往因高湯、米酒、沾醬累積，恐輕鬆突破千大卡，民眾若未注意攝取份量，一不小心就會造成體重快速飆升。對此營養師李宜樺在臉書分享薑母鴨「5招不踩雷」吃法，教戰民眾如何享受美味又能兼顧健康。





隨著天氣轉涼，薑母鴨成為民眾進補暖身的首選。（示意圖／民視新聞資料照）





薑母鴨是許多民眾進補的首選，然而這道美食暗藏的高熱量危機不可忽視，營養師李宜樺在臉書發文提醒，一般人在不經意的情況下，若僅計算1碗湯、1碗麵線、3小塊肉、1份蔬菜，加上2顆火鍋料與2湯匙沾醬，整份餐點熱量加總就已逼近935大卡，若再搭配其他進食內容，總熱量將很容易突破1000大卡，因此想不讓熱量超標，湯底、肉類和主食的選擇就顯得相當關鍵。

營養師李宜樺提供薑母鴨「5招不踩雷」吃法，幫助民眾輕鬆降負擔。（示意圖／民視新聞資料照）





為幫助民眾輕鬆降負擔，營養師李宜樺提供薑母鴨「5招不踩雷」吃法，讓民眾在享受美食的同時，也能有效控制熱量。

1.避開高油湯底

薑母鴨湯熱量主要來自麻油與米酒，1碗湯約250卡，建議民眾宜少喝湯，不僅減少油脂攝取，也能少掉許多鈉，遠離高血壓與水腫。

2.捨棄油膩加工料

蔬菜熱量低，但加上加工火鍋料，易使熱量飆高至500大卡，建議民眾少挑選加工製品入鍋，多以蔬菜為主。

3.肉類去皮再食

薑母鴨肉雖香嫩，但1公斤的半隻約有2290大卡，建議民眾先去皮再吃，1塊肉去皮大約可減少10卡熱量。

4.替換精製澱粉

經典的「麻油拌麵線」1碗熱量約390卡，建議民眾可用南瓜、玉米等未精製澱粉替代麵線，增加膳食纖維。

5.使用天然香料並適量沾醬

腐乳醬1湯匙約40卡，3湯匙就超過100卡，建議民眾適量取用沾醬，或使用蘿蔔泥、蔥、薑、蒜等天然香料提味。





原文出處：天冷吃薑母鴨小心「越補越胖」？營養師授「5招吃法」美味又健康！

