薑母鴨店桌椅超矮！店家打臉「翻桌率說法」：安全考量

入秋以來最強冷空氣襲台，氣溫大驟降，不少民眾紛紛選擇薑母鴨、羊肉爐等熱湯進補禦寒。然而，近日有網友提出疑問，好奇為何薑母鴨店家的桌椅通常都特別矮？貼文一出立刻引發熱議，店家也出面解釋背後真正原因。

近日氣溫大驟降，不少民眾紛紛選擇薑母鴨、羊肉爐等熱湯進補禦寒。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Threads上發文詢問，「為什麼薑母鴨店的桌子都比較低？」並附上一張實拍照片，畫面中可見薑母鴨店內的桌椅確實比一般小吃店還要低矮。對於薑母鴨店桌椅偏矮的現象，網友們提出多種猜測，「拼翻桌，選我正解！」

留言區裡眾說紛紜，大多數網友推測是為了翻桌率，「可能是希望提升翻桌速度，坐太低會不舒服，胃被壓到吃沒多久就想走了」、「讓你吃完無法久坐，因為椅子很難坐」、「是因為要翻桌率，通常來這邊吃都會喝酒，酒喝下去會待很久，坐的不舒適通常都會轉移陣地。」

店內採用較矮的桌椅並非為了催促客人離席，而是基於「安全考量」。（示意圖／中天新聞）

針對這個疑問，先前曾有薑母鴨店副店長受訪時說明，店內特別使用較矮的桌椅設計，主要是基於「安全考量」，而非如網友猜測是為了提高翻桌率。由於店內中間放置的是炭火，桌椅較矮可將熱湯及炭火放置在較低位置，可以降低熱湯和炭火意外傾倒、造成燙傷的風險，是從安全角度出發的設計。

正規薑母鴨都是燒炭火爐，要工作人員提到高桌上太危險了有網友提到 有網友提到， 正規薑母鴨都是燒炭火爐，要工作人員提到高桌上太危險了。（示意圖／中天新聞）

