薑母鴨店桌椅超矮！網狂抱怨用餐不悅 主因竟「不是拚翻桌率」

網友認為薑母鴨店桌椅比較矮，主因不是拚翻桌率。圖／翻攝自google地圖

隨著氣溫下降，許多人相約吃薑母鴨溫補驅寒、促進血液循環，不過一名網友就在社群詢問，為什麼薑母鴨店桌子、椅子「都比較低」，質疑難道有特殊用意嗎？對此網友也說明真相。

薑母鴨可以溫補驅寒，適合體質虛寒、手腳冰冷者食用，一名網友發現，到薑母鴨店內用餐，桌子、椅子都比一般火鍋店低許多，質疑有特殊原因？貼文一出，網友紛紛表示同感，認為用餐時「整個人擠壓在那」很不舒服，且湯碗「小到不行」裝大一點的食物燙又容易滿出來，相當困擾。

其中有網友猜測是「電影教的」、「想跟日本拉麵一樣」，認為桌子能多窄就多窄、椅子有多小就擺多小，如此一來客人久坐感到不舒服，用餐後就能迅速離開，讓下組客人入座，提高翻桌率。

不過一名網友解答，事實上桌椅矮「這樣才不會高血鴨」，或是製造「低鴨環境」讓顧客享受美食，貼文一出也讓網友笑說「這是我這輩子看過最合理的解釋了」、「要台灣人放棄諧音梗絕對會死掉」；也有網友認真回應，桌子矮是為了「放木炭」，若桌子太高可能會燙到腳，相關原因引起討論。



