薑母鴨店沒賣白飯？內行人揭原因：利益最大化很合理

隨著氣溫驟降，薑母鴨成為民眾暖身進補首選。一名網友在Threads發文表示，近期聽到薑母鴨店老闆發誓稱，全台灣沒有任何一家薑母鴨店販售白飯，此說法激發其好奇心，想了解實際情況。

貼文曝光後吸引17萬人觀看，網友紛紛分享親身經驗。多數人證實此現象，表示「昨天吃的帝王食補還真的沒有賣白飯」、「吃了30年的薑母鴨，還真沒有遇過有賣白飯的」、「前陣子立冬去吃真沒有賣白飯，只好去旁邊買一盒雞肉飯來配」。

部分白飯愛好者甚至發展出應對策略，「無飯不歡！去吃薑母鴨一定要先去熱炒店買一袋白飯」、「這幾年還要幫兒子偷渡白飯進去」。然而，仍有少數網友提供反例，「岡山區有一間有賣」、「我附近的有，在高雄阿蓮」、「蘆竹有一間白飯麵線吃到飽的薑母鴨」、「高雄幾乎都有吧」、「台南大同路金帝元薑母鴨有白飯」。

廣告 廣告

針對薑母鴨店不提供白飯的原因，內行網友分析主要基於商業考量。「麻油麵線跟你收40你能接受，白飯跟你收40，肯定上新聞」、「麵線40元一份，要吃飽要吃很多份。白飯20一碗，一碗就飽了」、「白飯很快就飽了，怎麼賣你其他東西？」一名薑母鴨業者接受訪問時透露經營考量。

麵線只需滾水煮3分鐘即可出菜，白飯則需事先洗米煮熟，銷售量難以控制。從成本利潤分析，白飯一碗售價15至20元，麵線價格落在30至40元，可賺取成本2至3倍利潤。

麵線份量較好控制，不會有過剩或浪費問題。此現象不僅出現在薑母鴨店，羊肉爐也有類似情況。網友表示「羊肉爐也有這個問題，白飯控難過」。顯示這種經營模式在冬季進補餐飲業已成為普遍現象。

更多品觀點報導

冬令進補藏危機！名醫警告：薑母鴨酒精殘留高達75%

戒酒8年破功！男三度酒駕撞車辯「吃薑母鴨」法官不買單

