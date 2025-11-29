薑母鴨店為何沒白飯？內行人曝殘酷利潤真相

（記者周德瑄／綜合報導）寒冷冬日來臨，薑母鴨成為許多民眾進補暖身的首選，不過近日有網友在社群平台分享，聽到某間薑母鴨店老闆篤定聲稱「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯」，讓他相當好奇這說法是否屬實，貼文一出隨即引發大批網友熱烈討論。

圖／網友好奇全台薑母鴨店是否真的都不賣白飯，引發熱烈討論。（翻攝自Threads）

這名網友表示，該老闆語氣十分肯定，甚至還發誓全台都找不到販售白飯的薑母鴨店，讓他決定上網詢問其他人的用餐經驗。貼文曝光後，大量網友紛紛留言響應，許多人回想後發現確實如此，有人說昨天才去吃帝王食補就沒有白飯，也有人表示吃了三十年的薑母鴨從沒遇過有賣白飯的店家，這幾年還得偷偷幫小孩帶白飯進去。另有網友提到自家附近的店也沒賣，但店家表示可以自己帶白飯去吃，還有人分享前陣子立冬去吃時沒有白飯，只好到旁邊買一盒雞肉飯來配，甚至有人會事先去熱炒店買一袋白飯，就為了能用湯頭拌飯。

廣告 廣告

不過也有網友提供少數有賣白飯的店家資訊，打破老闆的說法，這些例外大多位於南部地區，包括高雄阿蓮、岡山都有店家販售白飯，桃園蘆竹更有一間提供白飯和麵線吃到飽的薑母鴨店，讓討論串瞬間變成尋找稀有白飯薑母鴨店的情報交流區。

至於為何多數薑母鴨店都不賣白飯，有內行網友從商業角度分析，主要還是利潤考量。有人指出白飯一碗頂多賣十元客人就吃飽了，但麻油麵線一份四十元可能要吃好幾碗才會飽，而且麵線賣四十元大家能接受，白飯賣四十元肯定會被罵上新聞。加上薑母鴨店一年只營業幾個月，當然要盡量提高收益，若提供白飯讓客人很快吃飽，店家根本賺不到錢，這番解釋也成為討論中最多人認同的說法。

更多引新聞報導

北一女18歲生校內墜樓不治 校方啟動調查程序

吃碗粿遇惡煞！被逼自慰「打滿1整杯」

