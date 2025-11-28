薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了

薑母鴨進補旺季到來，店內常見麵線搭配，白飯反倒罕見。（示意圖／報系資料照）

天氣轉冷，不少人會選擇吃薑母鴨或羊肉爐進補暖身。然而，有民眾近日在社群平台Threads發文提問，表示聽薑母鴨店老闆說「全台薑母鴨店都不賣白飯」，讓她不禁好奇是否為真，引發網路廣泛討論與經驗分享。

該名網友貼文指出，自己在薑母鴨店消費時，店家語帶肯定地表示「全台沒有一家賣白飯的薑母鴨店」，甚至當場發誓，讓她感到困惑並詢問「為什麼這類店都沒有白飯？」貼文曝光後，吸引大批網友回應，直言「吃了30年的薑母鴨，還真沒配過白飯」、「羊肉爐也一樣，都只有麵線」、「我都去隔壁熱炒店買一碗飯再進去吃」、「白飯控真的有點難過」。

對於這種現象，有熟悉餐飲業的網友與店家透露，薑母鴨與羊肉爐多為冬季限定營業，營業期短、翻桌需求高，業者自然希望提高單位利潤與營運效率。相比之下，白飯售價低、飽足感高，利潤較低且可能減少顧客額外點餐的意願，不符合店家經營策略。

內行人進一步分析，相對於白飯，麵線每份價格通常落在30至40元之間，單價高、出餐快、份量好控制，也不容易造成食材剩餘與浪費。而白飯則需事先備料與掌控炊煮量，一旦銷售狀況未如預期，不僅影響品質，也有衛生與保存上的負擔。

此外，也有網友提到，賣白飯除了利潤低之外，還需面對如米飯備量不足、冷掉變質、設備需求等管理問題。綜合考量之下，多數薑母鴨店便以麵線或其他澱粉類作為替代品，既符合營運效率，也更具利潤空間。

這起討論除了揭露餐飲業的經營邏輯，也讓不少民眾意識到日常飲食背後的商業運作思維，有人更笑稱：「想配飯，只能自己帶，或熱炒店點一碗再走進去。」

