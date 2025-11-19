薑母鴨店都用矮桌椅 業者揭原因：不是拚翻桌率

入秋以來最強冷空氣報到，許多民眾開始吃薑母鴨、羊肉爐等熱湯料理暖身，一名網友發現，薑母鴨店內的桌椅普遍比一般小吃店來得矮，好奇背後原因，貼文也引起一票網友討論，對此薑母鴨業者曾表示，業者表示，矮桌設計主要是方便換炭火並降低顧客燙傷風險。

原PO於Threads發文指出，薑母鴨店面的桌椅高度，明顯低於一般餐廳標準，好奇設計是否是為了拚翻桌率？

貼文曝光後，一票網友也猜測，矮桌可能是為了提高翻桌率，讓客人容易感到飽足、縮短用餐時間；也有人認為桌椅設計方便搬動中間的炭火爐子，或是刻意讓顧客用餐後能迅速離開，另也有人抱怨矮桌很不舒服，尤其腿長的人吃得辛苦，認為矮桌並不友善。

網友紛紛留言，「拚翻桌率，坐那麼低很不舒服，又會壓迫到胃部空間，吃不了太久就會起身走人了」、「因為這樣你比較容易有飽足感，增加翻桌率」、「應該是方便上湯還有加木炭，那個爐子感覺滿重的，每次加木炭就要把爐子移開」。

薑母鴨店使用矮桌椅，設計主要考量安全與操作便利，據《中視新聞》報導，業者指出，更換炭火過程具有一定危險，若桌子過高不僅不方便，還可能弄髒食物；矮桌則可將熱湯及炭火置於較低位置，有效降低顧客被燙傷的風險。

