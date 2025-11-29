薑母鴨為何沒賣白飯？ 內行人揭原因 業界之秘曝光

【陳怡慧／綜合報導】冷冷的天氣一到，許多人會選擇冬令進補，薑母鴨店紛紛湧現人潮，薑母鴨以老薑、麻油與多種中藥材慢火燉煮，香氣濃郁，湯頭帶著微辣暖意，不少饕客認為最能驅寒補氣，成為冬季最受歡迎的暖心料理之一。不過日前一名女網友在網路上發文「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的？」引發熱議，許多人納悶原因，釣出內行人解謎。

日前一名女網友在Threads上發文「聽到老闆說，全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的，他還發誓，好想知道全台有沒有賣白飯的薑母鴨喔？」

廣告 廣告

許多網友看了以後也紛紛好奇地說「對欸！身為飯控現在才發現這個謎」、「真的好像沒有」、「都是麵線吧？」、「麵線才是王道組合啊」、「喝湯就喝飽了」、「白飯淋薑母鴨湯汁多好吃」、「羊肉爐也有這個問題，白飯控難過」、「我去的薑母鴨都沒有白飯，但我又超愛吃白飯的，跟薑母鴨根本絕配」、「有茼蒿就好了」。

** 一降溫就想吃羊肉爐、薑母鴨 他警告孕婦勿吃！酒精傷胎兒腦

不過也有業者回應「我的薑母鴨是附白飯」、「我附近的有，在高雄阿蓮」、「南部很多家有賣啊」。也有內行人回文「飯吃ㄧ碗就飽10元，麵線40可能要吃3碗，妳覺得呢？」、「賣白飯，麵線就不用賣了，而且飽足感強，加點也沒了」、「麻油麵線跟你收40你能接受，白飯跟你收40，肯定上新聞… 一年只開相對少數時間的店面，利益最大化比較合理」。

在 Threads 查看

不過，醫師提醒，薑母鴨含大量薑與酒，性質辛熱，不是人人都適合。高血壓、胃潰瘍患者因怕血壓波動及胃部受刺激，建議避免食用；而高血脂、糖尿病族群及正進行減重的人，也應遠離高油、高熱量的鍋物，以免有害健康。

此外，感冒或咽喉痛者若食用辛辣刺激食物，恐使病情加重；睡眠品質不佳的人，因薑母鴨含酒精，睡前食用恐影響入睡。女性若經期量多，於經期前後食用可能導致出血量增加，也需多加注意。

醫師也提醒，心臟病患者避免辛辣又高油含酒的料理，以免加重負擔；癌症患者與長期熬夜、容易上火的人，也不宜食用過度刺激的溫補料理。專家呼籲，進補前應先了解自身體質，才能吃得暖身又安心。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

星光歌手謝震廷又失聯！ 債主號召：看到馬上報警

邱澤許瑋甯婚宴 愛兒Ian現身！神基因浮現「爸爸美人尖」

台北新板希爾頓以「巨型迪斯可球」閃耀耶誕城 Sparkling Stay平日4538元起

