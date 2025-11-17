薑母鴨還能搭紅蟳與雞胇 浮誇系補冬聖品上市

cnews124251117a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

迎來入秋強冷空氣，氣溫驟降進入吃薑母鴨的季節。新竹在地近40年的老食品薑母鴨，秉持現炒現煮，堅持使用純天然食材，西大路好口福店近期開幕，主打搭配蘋果、紅棗的薑湯底，鍋內可以吃到大塊大塊的鴨肉、烏骨雞肉。由於老闆在南寮漁港擁有一家人氣海產店，不只湯頭有誠意，海鮮挑選更是講究，新鮮漁貨天天直送店裏，是新竹少有可加點海鮮的薑母鴨店。

店家分享，如活跳跳紅蟳、大沙母現點現抓，滿滿蟹黃爆開於湯面，濃郁的蟹香融進薑母湯底，實在鲜美。還有每日限量的土雞胇，滑嫩又帶點嚼勁，咬下去會有爆汁感，尤其是烏骨雞胇，是懂吃的老饕才會搶的隱藏版。店家將傳統薑母鴨煮出新風味，成為浮誇系的海陸雙響鍋。

廣告 廣告

加上必點的陳香麵線，加一點湯頭，讓麵線吸進湯汁菁華，簡單拌一拌就能再吃一盤。營業時間從傍晚5點到凌晨2點，主打宵夜場，讓新竹人即便在深夜也能享用熱騰騰的進補鍋物。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

Super Junior台北大巨蛋連唱三場 成員熱讚台灣美食後台Buffet

芬普尼毒蛋管制破功！ 石崇良：本週擴大抽驗「這種」雞蛋

【文章轉載請註明出處】